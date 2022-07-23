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快訊／小黃疑搶快！迴轉撞廚餘車卡分隔島　廚餘淹沒人行道

記者邱中岳／台北報導

北市中山區長春路、松江路口，在23日凌晨時分，1台計程車行經松江路，於長春路口迴轉時，與載著廚餘的貨車相撞，計程車當場噴飛卡在公車專用道的分隔島，另外廚餘車則是撞上燈桿以及大樓的梁柱後停下，整個廚餘也灑落滿地，現場臭氣熏天。

▲▼小黃運將疑似搶快迴轉，與廚餘車發生碰撞，造成廚餘灑落滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小黃運將疑似搶快迴轉，與廚餘車發生碰撞，造成廚餘灑落滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，62歲的陳姓小黃運將，在23日凌晨時分，載著1名男子行經松江路，在長春路口迴轉時，疑似搶快通行，竟直接與對向載著滿車廚餘的自小貨車發生碰撞，小黃當場180度飛甩卡在公車專用道上的分隔島。

▲▼小黃運將疑似搶快迴轉，與廚餘車發生碰撞，造成廚餘灑落滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲廚餘車與計程車發生碰撞，整台貨車撞上燈桿、再撞上大樓梁柱後停下。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，載著廚餘的自小貨車，也直接先撞上路邊燈桿，再撞上松江路上大樓的梁柱後才停下，連路邊的郵筒也被撞飛，貨車上部分廚餘桶也掉滿地，廚餘也瞬間傾瀉落地，路過的行人紛紛掩鼻通行，最後警消獲報到場處理。

▲▼小黃運將疑似搶快迴轉，與廚餘車發生碰撞，造成廚餘灑落滿地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小黃運將疑似搶快迴轉，撞上廚餘車，小黃被撞飛180度後卡在公車專用道的分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後發現，陳姓運將頸部、雙手挫傷，廚餘車的駕駛則是雙腳挫傷，緊急送往馬偕醫院救治，最後酒測值均為0，另外，小黃車上的乘客並無大礙，也先行離開現場，事後警消在通知清潔隊前往處理現場廚餘。

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