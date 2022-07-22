女律師驚揭「男女法官外遇」揚言提告　桃園地院法官被波及澄清

圖文／鏡週刊

鏡週刊21日報導林姓女律師在臉書上指控2位法官涉婚外情，還貼出2位法官的LINE對話，雖然有將對話中談及的人名塗黑，但沒塗完全，害桃園地院法官徐漢堂無辜被波及，徐漢堂法官向本刊澄清表示，當時他與被指控涉外遇的女法官在電梯內對話，已記不得了；其次，沒有人向他查證是誰涉及外遇，且他也不知道林姓女律師提及涉外遇的法官是誰，也不知道在電梯內遇到的那位法官有沒有外遇。

近日司法圈瘋傳一份臉書截圖，發文者是新竹的一位林姓女律師，她指控2位司法官涉婚外情，還貼出雙方的LINE對話相約吃飯等談話當證物，律師發文中提及「一個司法官約會、喝咖啡、開房間頻率之高超乎我的想像」，這女律師還要對方「一個禮拜的時間考慮我們的和解條件」，由於是開地球公開，馬上被截圖在司法圈廣傳，因當中提到地點人名，2位被指涉婚外情的法官立即被比對出來，律師也隨即鎖文。

本刊調查，被指控涉及婚外情的2位法官，男的任職於高院，女的任職於桃園地院，男法官剛從桃園地院調任高院不久，2位家庭的被害人都仍在全力拯救自己的婚姻，目前還沒正式提告，雙方當事人也都相當低調，但已在圈內引發不少討論，知情人士指出，若雙方和解成功，相關法院即不會介入，目前雙方任職的法院也正密切關注此案會不會引爆。

林律師貼在臉書上的對話提及，已婚女男法官與已婚女法官相約吃飯時，雙方討論「天香樓或巴賽麗廳喔，你想吃中餐還是西餐再跟我說」，女方回答說「我想吃米其林的天香樓」，由於對話中提及在電梯遇到了誰（某司法官），轉院（檢察官轉任法院法官）、高院等關鍵字，懂的人一看就懂，法界還傳言，有人向這位在電梯內被遇到的司法官查證，立即比對出林姓律師指控涉婚外情的2位法官是誰。

桃園地院法官徐漢堂主動向本刊表示，林姓律師貼出的對話中提及在電梯遇到的司法官就是他本人，本刊調查，因為林姓律師貼出的LINE對話，只有塗掉徐漢堂名字第3個字「堂」全部及「漢」字的一半，「徐」沒有塗掉，因此仍可清楚看出是「徐漢」，懂的人就懂，一看就認出是徐漢堂法官。

徐漢堂法官表示，司法圈很小，大家都比對出律師提及在電梯內的法官是他，這已對他造成困擾，徐漢堂指出，在法院電梯電遇到司法官，是很正常的事，但他已經忘了當時的情況，至於外傳有人向他查證打聽，要問到底誰是林姓律師指控的婚外情法官，徐漢堂表示，並無此事，這不是事實，徐漢堂指出，沒有人向他查證此事，因此要對外澄清，並強調自己不知被指涉的二位法官有沒有婚外情。





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