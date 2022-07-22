林志穎自撞滿臉血！網友目擊「半毀特斯拉Model X」最新情況

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人林志穎22日駕駛要價388.9萬起跳的白色特斯拉Model X，行駛在桃園市蘆竹區中正北路時發生自撞，車頭嚴重毀損導致起火，林多處受傷及骨折，林的兒子則臉部擦傷，受到驚嚇。事後，有網友在目擊發生車禍的Model X疑似被送往內湖特斯拉公司。

據悉，林志穎22日上午10時許，駕駛特斯拉Model X載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正北路時自撞分隔島，導致林多處受傷及骨折，目前在林口長庚進行手術及評估，Jenson則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

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▲林志穎。（圖／翻攝自林志穎臉書）







▲網友目擊半毀的特斯拉Model X。（圖／翻攝Tesla Taiwan 特斯拉 台灣臉書社團）



「前半段都燒光了⋯」有網友在臉書社團「Tesla Taiwan 特斯拉 台灣」發文表示，他剛去內湖好市多附近時，看到林志穎的特斯拉Model X被180度倒著運送，目的地應該是TESLA台北內湖營運總部。

網友看完紛紛留言，「Model X撞到燒起來後的樣子都很像」、「拖車司機會不會擔心鋰電池復燃」、「本來正的，怎麼翻肚過來了」、「猜翻過來載是方便發生復燃時快速灌水」。

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