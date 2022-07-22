畢業旅行躺鐵軌！網轟「想去陰間畢旅」　台鐵怒報警最高罰5萬

▲有學生畢業後揪團畢旅竟違規入侵軌道，還大辣辣躺鐵軌上。（圖／翻攝台灣便當管理局臉書）

記者李姿慧／台北報導

2名高雄某學校畢業生暑假期間揪友畢業旅行，竟入侵台鐵屏東麟洛車站路線，大辣辣躺在軌道上拍照，後方路線號誌呈現綠色，火車可通行，臉書粉絲團「台灣便當管理局」接獲爆料將照片PO出，網友怒批「拍完就人生畢業了」、「躺這是想去陰間畢業旅行」。台鐵表示，已向警方舉報，最高可開罰5萬元。

臉書粉絲團「台灣便當管理局」接獲爆料，2名疑似已畢業高中生躺在台鐵路線軌道上拍照，還上傳Instagram，並寫著「在學校努力了3年，卻沒有畢業旅行，我們只好來一趟自己的畢業旅行」。

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▲有學生畢業後揪團旅遊竟違規入侵軌道大辣辣躺鐵軌上。（圖／翻攝台灣便當管理局臉書）

「台灣便當管理局」粉絲團轉發照片後，網友全怒了，痛罵：「拍完就人生畢業了」、「遺照嗎」、「花3年高中畢業，再花3分鐘人生畢業」、「躺這是想去陰間畢業旅行」、「猴子趕中元嗎？」

台鐵局則表示，經查係高雄市某學校畢業生至屏東縣麟洛車站揪友遊玩，台鐵局局依法向鐵警局舉報，鐵警局已至現場查證，該兩畢業生已違反《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可依《鐵路法》第70條規定處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

台鐵局表示，台鐵將另外行文給該校，要求加強宣導行車安全教育，避免觸法被罰。