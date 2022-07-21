蓮池潭風帆釀2死！專家曝2大可能原因　不排除教練落水前已重傷

▲高雄蓮池潭傳風帆翻覆溺水意外。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蓮池潭昨（20日）下午傳出落水意外，一名9歲的王姓男童跟著蔡姓教練上風帆船課時，雙雙落水不幸死亡，檢方相驗後，發現僅男童有穿運動用的輕便救生衣，教練沒穿，對於意外發生的原因，資深風帆、帆船教練詹正峰推測，可能是風帆因為中央板鬆脫導致飄移，或瞬間陣風過大造成桅桿瞬轉，打到兩人落水，才釀成意外。

▲蓮池潭風帆船溺斃2死，搜救畫面。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起意外發生在20日下午2時許，9歲王姓男童和國家級的蔡姓教練在蓮池潭進行一對一的風帆教學訓練，但風帆突然翻覆，兩人雙雙落水，王童被尋獲救上岸已無呼吸心跳，經送醫後仍不治，蔡姓教練則是在今（21）上午5時許被發現，也已明顯死亡。

▲蓮池潭翻覆瞬間影像。（圖／記者賴文萱翻攝）

外界好奇意外發生的原因，有近50年風帆和帆船教練經驗的高雄帆船委員會總幹事詹正峰在觀看影片後指出，兩人當時可能碰到比較強的瞬間陣風，導致桅桿瞬轉，兩人在來不及反應或沒注意的情況下，被與桅杆垂直的「BOOＭ桿」擊中而落水，進而釀成憾事。

▲帆船示意分解圖 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，詹正峰表示，風帆下方也有一個中央板的裝置，他懷疑也有可能鬆脫，導致風帆被風吹了後飄移，船身不穩而翻覆。

而兩人落水後，詹正峰也推測，有可能蔡姓教練第一時間就受重傷，又想幫忙救援男童，否則以他的體力和經驗，實在不太可能發生意外；而男童則有可能落水後緊張，人又被大型風帆蓋住，在水中無法掙脫，才雙雙發生不幸。不過，詹正峰強調，這些都只是推測，因為變數太多，一切都需要再進一步釐清。