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高中免試入學12.8萬人上榜！　錄取率99.26%創新高

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲高中免試入學12.8萬人上榜。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

111學年度高級中等學校免試入學報名人數總計12萬9382名，錄取12萬8426名，錄取率99.26%，又創下新高。國教署提醒，今（19日）公告分發結果，學生可至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月21日報到。

國教署指出，特色招生考試分發入學部分，111學年度有基北區、桃連區及嘉義區等3區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道7所學校總招生名額217名，總報名人數計364名（基北區253名、桃連區46名、嘉義區65名），合計錄取172名，總錄取率47.25%。

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國教署提醒錄取學生，務必依照規定時間向錄取學校報到，報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。

而未獲錄取的學生，國教署表示，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月15日起公告於「111學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站；另外，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月8日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。

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