哥吉拉文是假的？爆系管理員「狠打臉」酸唬爛：當事人是漂亮女生

▲爆系管理員透露，哥吉拉文是一名漂亮女生發的。示意圖，圖非當事人。（組圖／翻攝自pakutaso、哥吉拉臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一則人妻擅自將丈夫搜集的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，結果夫妻失和鬧到要離婚的PO文在網路引發熱議。有一名網友自稱「哥吉拉文」是他所撰寫的文案，打算收費幫忙行銷。對此，爆系管理員也出面打臉，「拍謝…要蹭熱度你也拿點實力好嗎？」

一名男網友18日在臉書社團「匿名公社」發文表示，近日爆紅的哥吉拉文是他根據觀察，從原生家庭帶給婚姻的影響來創作，並透露本來就有在撰寫布袋戲、八點檔及小說等劇情，因此拼湊情節後PO出給網友討論，文末也強調有行銷、劇本創作都可以找他談。據悉，該文PO出不久就被刪除。

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對此，爆系管理員「艾莉李」18日晚間發文表示，一位具名的男生帳號自稱是哥吉拉當事者，還說哥吉拉是他的創作文，如果要寫劇本可以找他，結果被一眾網友留言砲轟到自刪。

▲▼網友冒充哥吉拉原PO，被管理員打臉。（圖／翻攝匿名公社）



「要蹭熱度你也拿點實力好嗎？」艾莉李表示，哥吉拉的文章剛好是她審核後發出，「如果你是那位漂亮女生當事者，就請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」

網友看完紛紛留言，「現在大家都想用哥吉拉文章蹭熱度」、「連這也要蹭，到底多無能XDDD」、「就單純以為匿名沒人知道，殊不知管理者都看在眼裡」、「他剛發文第一分鐘就炮聲隆隆」、「雖然匿名公社裡面很多創作文，但我還是相信哥吉拉那女生真的腦子有問題」、「所以哥斯拉人妻至少是個白目的漂亮女生」。

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