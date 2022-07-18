接部長嚇到睡不著！薛瑞元感謝「唯一的夫人」　分析3點重拾自信

▲衛福部長交接典禮，陳時中卸任投入台北市長選戰，由薛瑞元接任 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部今（18）日舉辦新舊部長交接典禮，新任部長薛瑞元會前被問及心情時直言「很輕鬆」，致詞時也強調接任心情「非常平淡，沒有什麼起伏」，他也在致詞現場介紹自己的太太，語畢還重申「我唯一的一位夫人」，最後更向她喊話，表示「我不會讓你失望」。

薛瑞元在致詞時提到，幾天前被通知接任後，當晚就與次長王必勝和李麗芬合開記者會，雖然當時表示自己接任心情「很平淡、沒什麼起伏」，但晚上卻突然驚醒，想到自己能心情平順的原因，是因為前面有陳部長頂著，「天塌下來我都不怕」，但現在這個大柱子要離開了，自己憑什麼說可以接下他未完成工作，也因此嚇到睡不著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衞褔部新任部長薛瑞元上週五率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，薛瑞元也提到，在驚醒後，他就開始分析自己有什麼條件與自信，之後歸結出三大點，一為曾在雙和醫院董事長和吳麥斯院長帶領下工作了7年，「醫院部門間複雜度不亞於一個行政機關」，當時從零開始建立起現在制度，雖然非個人功勞，「但表示我可以融入團隊，把事情做得很好」。

薛瑞元提到的第二點為104年任屏東縣衛生局長時，雖然第一天進議會就遇到議員打群架，但自己沒有被嚇跑，也沒有跟縣長辭職，而是在當地留了2年半，也在潘縣長帶領下做了一些事情。第三點則是106年轉任衛福部後，只要有好的領導指出方向原則，同仁就會盡力去做，交出漂亮的結果。

▲衞褔部新任部長薛瑞元。（圖／記者李毓康攝）

「想到這裡我終於可以睡得著了。」薛瑞元提到，陳部長立下的典範、做事原則，也是衛福部同仁的遵循方向，「我們不會背離」，之後也需要衛福部團隊協助，才有可能平順地把接下來工作做好，「希望大家共勉之」，最後更向太太喊話表示，自己不會讓她失望。

新任衛福部長薛瑞元畢業於臺北醫學院醫學系畢業、國立臺灣大學法律學系畢業、研究所碩士，兼具醫師、律師專業，曾任衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東衛生局長等職務，並擔任衛福部次長。行政院也期許新任的薛部長持續創新、精進，為促進全民健康與福祉，善盡最大之努力。