　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

航空公司超賣…女子自願換班機「慘被丟包4hr」　補償竟是模型飛機

圖文／CTWANT

太扯了！一名女網友16日為了趕快回台東，選擇搭飛機，卻遇上座位超賣，導致有一家3口沒辦法回綠島，她好心幫忙將自己的時間延後將近3小時，但航空公司的補償讓她傻眼，掀起一番議論。

原PO在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」透露，為了盡快回家處理事情和家人相聚，16日一早不到6點就起床，搭乘7點15分飛往台東的班機，上接駁車之前，地勤人員逐一詢問乘客是否願意幫忙，問到她的時候，表明因為位置超訂一位，是一家3口有小孩趕綠島的航班，希望可以換搭另一家航空9點55分的班機，並承諾會提供相對應的補償。

原PO認為，因為只剩她還沒問，如果不幫忙會顯得自己很冷血，於是答應了，同時也好奇「補償」是什麼，沒想到只是一個模型飛機，不敢相信這是一個航空公司經理處理事情的態度，「一位乘客願意幫忙，耽誤自己寶貴的時間，只值一架模型飛機？」她覺得這樣很難說服消費者，後來公司協理表示會簽核一張來回機票兌換券，以感謝她的幫忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO以為事情告一段落，但是到了9點半遲遲沒等到登機證，打電話去詢問，地勤給的時間卻是11點15分，因為9點55分的班機沒有位置，她對此感到傻眼，不知道該如何形容當下的心情，好心伸出援手幫忙，竟換來航空公司無情的對待，她在機場坐了半天，想到自己的時間延遲影響至少10個人的行程，對方一句抱歉她只能照單全收，覺得受騙上當。

航空公司超賣…女子自願換班機「慘被丟包4hr」　補償竟是模型飛機

原PO提到，航空公司只是不斷抱歉，還說到台東後可以安排後續交通，但是她不領情，「我說台東很小，我就算走回家都會到」，自己一整個上午被浪費，道歉一點意義都沒有，認真覺得這樣的處理方式太誇張，等到登機時間到，依然沒得到回覆，想到明明是美好周末卻損失慘重，花大錢為了節省時間，最後落得花錢還活受罪，讓她無奈又憤怒。

經歷曝光後，網友都砲轟航空公司的作為，「這危機處理完全不及格啊」、「這樣的配套措施，以後誰還想要好心幫忙」、「爛死了，欺騙消費者」、「超賣加上不守信」、「這個真的太離譜了」、「這真的太扯了，模型飛機要幹嘛，帶回家還嫌佔位置」。

延伸閱讀
白雲同床楊繡惠　友人爆料：像摸自己老婆
「牛樟芝之父」聽到槍聲進辦公室　見女兒倒臥血泊搏鬥歹徒內幕曝光
上億身家歌手嗨玩「女體盛」　女優躺上身性感扭動

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服
分析南投命案「遭黑道恐嚇」驚動警　高大成回應了
熱爆！大爺大媽擠賣場「打牌吹冷氣」　業者：最高有400人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

周湯豪出道12年「幫媽拍MV」了　比莉笑嗆：好好拍，不然不用回家

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

千款熱作商品來台　曼迪夏日動漫祭開跑...柯南四帥寫真卡登場

林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

吳淡如／現代女人自嘆油麻菜籽命　不過是懶惰的藉口

林佳龍提恩恩案遭友軍砲轟？張博洋嗆「不知道腦袋裝什麼」道歉了

營養師教「改善敏感肌」6大飲食秘訣　多吃堅果、優格都有效

鹿港溪親水廊道藏陷阱！他帶女兒玩滑板車「重摔昏迷」　滿臉是傷

美女主播早產大失血！龍鳳胎一出生插滿管子　神隊友嚇到說不出話

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

任二件折扣商品沒打折！店員：同品項才有

民宿收訂金突喊「遭雷擊停電」　真相網氣炸

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

獨／水乾淨了！消失60年的日本禿頭鯊重現淡水

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

劉德華看中她！10年後真「爆紅全亞洲」

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

曾莞婷露骨床叫聲自嗨「好刺激」

他點破哥吉拉事件關鍵：看清自己份量有多輕

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面