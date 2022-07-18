航空公司機位超賣…女自願換班機「慘被丟包4hrs」　補償竟是模型

圖文／CTWANT

太扯了！一名女網友16日為了趕快回台東，選擇搭飛機，卻遇上座位超賣，導致有一家3口沒辦法回綠島，她好心幫忙將自己的時間延後將近3小時，但航空公司的補償讓她傻眼，掀起一番議論。

原PO在臉書「爆料公社（官方粉專專屬）」透露，為了盡快回家處理事情和家人相聚，16日一早不到6點就起床，搭乘7點15分飛往台東的班機，上接駁車之前，地勤人員逐一詢問乘客是否願意幫忙，問到她的時候，表明因為位置超訂一位，是一家3口有小孩趕綠島的航班，希望可以換搭另一家航空9點55分的班機，並承諾會提供相對應的補償。

原PO認為，因為只剩她還沒問，如果不幫忙會顯得自己很冷血，於是答應了，同時也好奇「補償」是什麼，沒想到只是一個模型飛機，不敢相信這是一個航空公司經理處理事情的態度，「一位乘客願意幫忙，耽誤自己寶貴的時間，只值一架模型飛機？」她覺得這樣很難說服消費者，後來公司協理表示會簽核一張來回機票兌換券，以感謝她的幫忙。

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原PO以為事情告一段落，但是到了9點半遲遲沒等到登機證，打電話去詢問，地勤給的時間卻是11點15分，因為9點55分的班機沒有位置，她對此感到傻眼，不知道該如何形容當下的心情，好心伸出援手幫忙，竟換來航空公司無情的對待，她在機場坐了半天，想到自己的時間延遲影響至少10個人的行程，對方一句抱歉她只能照單全收，覺得受騙上當。

原PO提到，航空公司只是不斷抱歉，還說到台東後可以安排後續交通，但是她不領情，「我說台東很小，我就算走回家都會到」，自己一整個上午被浪費，道歉一點意義都沒有，認真覺得這樣的處理方式太誇張，等到登機時間到，依然沒得到回覆，想到明明是美好周末卻損失慘重，花大錢為了節省時間，最後落得花錢還活受罪，讓她無奈又憤怒。

經歷曝光後，網友都砲轟航空公司的作為，「這危機處理完全不及格啊」、「這樣的配套措施，以後誰還想要好心幫忙」、「爛死了，欺騙消費者」、「超賣加上不守信」、「這個真的太離譜了」、「這真的太扯了，模型飛機要幹嘛，帶回家還嫌佔位置」。

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