　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

▲2022桃園西瓜評鑑

▲2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清甜多汁的西瓜，是盛夏受歡迎解渴的水果。配合2022桃園蓮花季，桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動，17日於觀音區蓮花園休閒農業區熱鬧展開，邀集了大園區、新屋區及觀音區的農友參與競賽，分別由瓜農江謝英政、江林勝、廖石來於超級大西瓜組、大西瓜組、小西瓜組拿下第一名；其中，奪得第一名的超大西瓜重44.11台斤。

▲2022桃園西瓜評鑑

▲▼2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

▲2022桃園西瓜評鑑

市府農業局表示，今年西瓜評鑑共有超級大西瓜組9組、大西瓜組28組、小西瓜組47組報名，活動現場也有在地藝術家現場提筆揮毫表演彩繪西瓜、還有460尺瓜果長廊，在炎熱酷暑下遮陰之餘，也可以觀賞各種奇形怪狀特殊品種瓠瓜、絲瓜、豆子等，另外也安排套圈圈趣味競賽，圈中的民眾就可以將西瓜、白米或各種農特產品直接帶回家。

▲2022桃園西瓜評鑑

▲▼2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

▲2022桃園西瓜評鑑

桃園市在觀音、新屋及大園區為西瓜的主產地，擁有排水良好的沙質壤土，種出來的西瓜個頭大、水分多、甜度也高，而7月也進入了西瓜的盛產期，在觀音區西瓜的種植面積104公頃、產量約1,460公噸。2020蓮花季於至8月28日在桃園市觀音區蓮花園休閒農業區盛大登場，活動期間提供遊客欣賞美麗的蓮花、大啖蓮花主題餐、蓮子剉冰消暑氣、乘坐大王蓮體驗…等必玩精彩遊程，每周末都有精彩的活動，歡迎大家到桃園觀音欣賞蓮花的獨特魅力，讓蓮花療癒你整個夏日！

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

ET快訊
快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次
A-Lin認被天團主唱暗戀　鬆口甜喊：我願意！
獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好　這4人遭格殺原因曝
快訊／因狗叫起爭執！桃園父子竟聯手把鄰居「活活打死」
哥吉拉衝熱搜第一！　律師點「鬧離婚關鍵」：男性最後尊嚴
女大生遭同學性侵墜樓亡！他只冷回一句：對不起
沒有最熱只會更熱！　「這天起」連午後陣雨都沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

做工的正義　台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

被雞爪耙到是恥辱！花蓮阿美族朝日出方向狂奔3公里　完成加冠禮

嘉義市「創業青年實戰研習營」　助攻青年創業夢

嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌　兩時段增加為全時段服務

嘉義縣自由行住房補助5000萬　限量5萬份

嘉義縣佈建13處社區公共托育家園　朴子即日起開放招生

不讓殭屍展專美於前　「嘉義好神」活動開跑

嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

阿公年輕太帥！孫女不敢信　看照片驚呼：以為這是你弟

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

李鴻淵摯友：他禮貌隨和　嘆8年心結勸不了釀悲劇

炎亞綸.鬼鬼等4人「出走《營業中》」　第二季剩楊銘威..團隊分裂原因曝

王淨登小巨蛋「下面濕一片」　A-LIN笑虧：夢想因厚臉皮實現XD

44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪北港朝天宮贈匾並分靈媽祖

做工的正義　台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

被雞爪耙到是恥辱！花蓮阿美族朝日出方向狂奔3公里　完成加冠禮

嘉義市「創業青年實戰研習營」　助攻青年創業夢

嘉義市慶安社區長照巷弄站揭牌　兩時段增加為全時段服務

嘉義縣自由行住房補助5000萬　限量5萬份

嘉義縣佈建13處社區公共托育家園　朴子即日起開放招生

不讓殭屍展專美於前　「嘉義好神」活動開跑

嘉縣鹿草複合式健康篩檢　呼籲遠離菸害

染疫後暴咳3個月！她怨「吃藥都沒用」　醫一照嘆：是癌症

六腳督還是選到底？陳超明曝支持者心聲　「要用選票回應司法不公」

把尪的哥吉拉送人被提離婚！　他點破關鍵：是看清自己份量有多輕

快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

開箱台南最新遊艇飯店！有高空無邊際泳池　水上酒吧看安平水岸夜景

44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

噁男超商買保險套直接「露鳥」！對女店員色喊：幫我戴

無法接受媳婦是男的！韓前總理反對同志遊行：同性戀破壞家庭倫理

張志豪下半季開打歸隊？　助總設定觀察期限

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

台南廟會聚眾鬥毆　64人送辦

扶輪社捐贈X光巡迴車　免費肺癌普篩

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

男蝴蝶谷戲水扭傷　搜救員搬送醫

故宮南院無人機搭配水舞秀國寶圖案

汽車改加裝穩壓器引火災

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

台南修繕志工團替弱勢修築溫暖的家

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

MIS-C+腸套疊　5月大嬰兒確診康復後惡夢開始

更多熱門

相關新聞

桃園觀音在地網紅　推賞蓮美食祭優惠活動

桃園觀音在地網紅　推賞蓮美食祭優惠活動

配合2022年桃園觀音蓮花季活動，觀音在地網紅江承洲，利用「江江看觀音」自有媒體與在地13家特色美食舉辦觀音美食祭優惠活動，只要擷取美食祭圖片到店消費，即可享有店家包括小菜或青菜及飲料等優惠活動，讓遊客前來觀音賞蓮之餘還可享有在美食，也創遊客饗宴美食店家收入增加的雙贏。

蓮花故事館揭牌　朝年輕化永續經營

蓮花故事館揭牌　朝年輕化永續經營

關鍵字：

2022桃園西瓜評鑑超大西瓜觀音蓮花季

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

媽險被車撞　6歲女童轟情侶：下來道歉

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

李鴻淵3把槍！驚見黑幫最愛「大黑星」

白肌妹沒穿內衣逛市場全被拍！

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

《全明星4》疑紅隊隊員大曝光！

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

更多

最夯影音

更多
駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單
朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

朴恩斌重現經典打招呼　《禹英禑》殺青宴主演全到齊

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

4死血案招魂！15次才3聖筊　賴家親屬：凶手怕不怕死刑？

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面