44.11台斤！2022桃園西瓜評鑑　農友江謝英政奪「瓜王」

▲2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清甜多汁的西瓜，是盛夏受歡迎解渴的水果。配合2022桃園蓮花季，桃園市西瓜評鑑暨品嚐促銷活動，17日於觀音區蓮花園休閒農業區熱鬧展開，邀集了大園區、新屋區及觀音區的農友參與競賽，分別由瓜農江謝英政、江林勝、廖石來於超級大西瓜組、大西瓜組、小西瓜組拿下第一名；其中，奪得第一名的超大西瓜重44.11台斤。

▲▼2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

市府農業局表示，今年西瓜評鑑共有超級大西瓜組9組、大西瓜組28組、小西瓜組47組報名，活動現場也有在地藝術家現場提筆揮毫表演彩繪西瓜、還有460尺瓜果長廊，在炎熱酷暑下遮陰之餘，也可以觀賞各種奇形怪狀特殊品種瓠瓜、絲瓜、豆子等，另外也安排套圈圈趣味競賽，圈中的民眾就可以將西瓜、白米或各種農特產品直接帶回家。

▲▼2022桃園西瓜評鑑。（圖／農業局提供）

桃園市在觀音、新屋及大園區為西瓜的主產地，擁有排水良好的沙質壤土，種出來的西瓜個頭大、水分多、甜度也高，而7月也進入了西瓜的盛產期，在觀音區西瓜的種植面積104公頃、產量約1,460公噸。2020蓮花季於至8月28日在桃園市觀音區蓮花園休閒農業區盛大登場，活動期間提供遊客欣賞美麗的蓮花、大啖蓮花主題餐、蓮子剉冰消暑氣、乘坐大王蓮體驗…等必玩精彩遊程，每周末都有精彩的活動，歡迎大家到桃園觀音欣賞蓮花的獨特魅力，讓蓮花療癒你整個夏日！