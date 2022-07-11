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「江江吃美食」　桃園觀音在地網紅推賞蓮美食祭優惠活動

▲配合2022年桃園觀音蓮花季活動，觀音在網紅與在地13家特色美食舉辦觀音美食祭優惠活動。（圖／江承洲提供）

▲配合2022年桃園觀音蓮花季活動，觀音在地網紅與在地13家特色美食舉辦觀音美食祭優惠活動。（圖／江承洲提供）

記者楊熾興／桃園報導

配合2022年桃園觀音蓮花季活動，觀音在地網紅江承洲，利用「江江看觀音」自有媒體與在地13家特色美食舉辦觀音美食祭優惠活動，只要擷取美食祭圖片到店消費，即可享有店家包括小菜或青菜及飲料等優惠活動，讓遊客前來觀音賞蓮之餘還可享有在地美食，也創遊客饗宴美食，店家收入增加的雙贏。

▲擷取觀音美食圖片即享有店家優惠。（圖／江承洲提供）

▲擷取此觀音美食圖片，並向店家出示消費即享有店家優惠。（圖／江承洲提供）

江承洲表示，疫情期間加上原物料成本上漲影響，許多在地店家生意大不如前，另一方面，許多外來遊客到觀音賞蓮花，賞完蓮花拍完美美的照片後，想吃在地料理也不會求助無門，有了美食地圖讓遊客按圖索驥品嚐觀音在地特色美食，同時藉此觀音美食能走出觀音，讓更多人知道觀音美食。

▲▼江承洲也到蓮花園分送DM給遊客，並和店家說明優惠。（圖／江承洲提供）

▲▼江承洲也到蓮花園分送DM給遊客，並和店家說明優惠。（圖／江承洲提供）

▲▼江承洲也到蓮花園分送DM給遊客，並和店家說明優惠。（圖／江承洲提供）

2022江江吃美食之觀音美食祭，即日起至2022/08/28，江承洲也到蓮花園分送DM給遊客，只要擷取本次美食祭圖片到店消費，並出示圖片即可享有店家優惠活動，包括客家合菜，海鮮料理、日式料理、土窯烤鷄、火鍋、豆花及咖啡店等，可讓有多種選擇。

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觀音蓮花季在地美食祭優惠創雙贏

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