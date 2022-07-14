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社會 社會焦點 保障人權

台中爌肉飯店也傳打架！　2百啤酒錢沒人出...4好友翻臉酒杯砸頭

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中中區一家爌肉飯店，昨晚發生酒後打架糾紛。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中第二市場知名的山河滷肉飯，日前才傳出鬥毆致死案，附近一家爌肉飯店13日也發生客人因糾紛起肢體衝突。昨(13)日晚間8時許張男等4人至成功路某爌肉飯店用餐，因無人願意出200元的啤酒錢大打出手，造成3人受傷，其中1人頭部遭酒杯砸傷。警方獲報到場，先將傷者協助送醫，治療後均無大礙，訊後依違反社會秩序維護法移送法辦。

警方調查，張男（53歲）與林姓女友 （56歲）和林男（40歲）及林姓女友（41歲）13日晚間8時許至成功路某爌肉飯店用餐，點了2瓶價值200元的玻璃瓶金牌啤酒，但雙方都不願付錢，因此發生口角。

爭吵過程中，林男打了張男女友兩巴掌，張男見狀立即與林男扭打成一團，也拿起酒杯砸向林男頭部，導致林男頭部流血受傷。整起事件造成林男、張男、林女（張男女友）有輕微擦挫傷，警方到場時已無打架情事，警方先將林男送往澄清醫院縫合頭部傷勢，目前已無大礙，張男、林女為輕傷，自行前往台中醫院就醫。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張男不甘女友受辱，拿酒杯砸向林男頭部，造成林男受傷。（圖／民眾提供）

警方表示，雙方不打算提告，經調閱監視器釐清案情，訊後依法移送裁罰。

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打架爌肉飯酒後糾紛酒錢

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