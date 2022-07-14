「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！網洗1星評價　陳耀訓道歉了

▲許多網友買不到蛋黃酥留1星負評，陳耀訓也對此道歉。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）



記者鄒鎮宇／綜合報導

世界麵包冠軍陳耀訓的「紅土蛋黃酥」號稱「蛋黃酥界愛馬仕」，12日中午12時30分開賣1分鐘就被秒殺，甚至有人轉賣2500元一盒，引起大批消費者抱怨。對此，陳耀訓13日晚間道歉，「大家的留言、私訊、一星負評……，我們都看到了」。

陳耀訓推出的限量紅土蛋黃酥每年都吸引網友瘋搶，12日開賣後被秒殺，有眼尖的網友發現，在拍賣網站上已可看到有黃牛轉賣限量紅土蛋黃酥，對比去年轉手賣是1200元，今年直接飆漲至2500元一盒，讓許多人氣得說要抵制黃牛。

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其中，不少網友到陳耀訓·麵包埠的谷歌評價留下1星，「蛋黃酥網路預售都被黃牛搶光轉賣，讓真正想吃的被迫買黃牛價」、「幾天前就在做搶購蛋黃酥的前置作業，結果沒幾秒就完售了，一般老百姓哪搶得到」、「飢餓行銷在盤子充斥的台灣永遠都有市場」、「不想淪為飢餓行銷下的犧牲品...網路上一堆黃牛哄抬價格...就算再好吃我也不會想登門購買~掰」。

▲陳耀訊坦言生產跟不上消費者需求。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）



陳耀訓表示，去年蛋黃酥預購的網站當機，導致許客人空等數小時，最後還沒買到，因此他們深刻檢討銷售過程，決定今年與售票平台合作，除了可以避免網購詐騙的情事發生，與現場排隊可能造成的任何爭執，「過去幾次的銷售方式帶給客人的困擾和問題，每一次對我們而言都是莫大的壓力與責任」。

陳耀訓說，他擅長的領域是烘焙，對於銷售網站如何架設，絕對是門外漢，在徵詢許多網路公司、購物平台和專業工程師，最後選擇了知名的售票網路平台合作，「今年起，我們調整了蛋黃酥製程，讓每日生產量和品質能夠更穩定，但從上線的人數來看，就算在生產上我們已盡最大的努力，還是跟不上消費者需求。」

他看到顧客的留言、私訊、一星負評等，想到過去排隊造成的代排、發生爭執等問題，覺得改成網路預購就可以避免付出任何無謂的社會成本，「事情也許總是無法面面俱到，有一好沒兩好」，「我們能做的，是避免網站當機、流程設計不當所造成的不公平問題。」

陳耀訓道歉，「對於蛋黃酥的製作量無法滿足大家的需求，我們在此向大家致歉，能向大家說明的只有，目前麵包埠的空間、設備和人力的最大產量就是如此。謝謝大家這幾天提供給我們的建議，後續我們會進行內部檢討，期盼未來能更好。」

▲網友建議可以將蛋黃酥改為常設商品。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）



網友看完紛紛留言，「每年都要出來道歉真的是問號，專心做好蛋黃酥就是你們最棒的回饋，辛苦了」、「今年還是沒買到，沒關係，明年再來試試」、「我的建議是可以持續網路預購，但是把它變成全年都賣每日限量的常設商品」、「我覺得比較厲害的是明明還沒開賣，但蝦皮早就一堆賣家在賣而且還可以指定取貨日期」、「你們很辛苦、大家很想吃。但氣的是，蝦皮一堆賣貴到爆的價格，你們做得那麼辛苦，結果錢都被他們賺去了」。

也有人說，「俗話說能用錢解決的問題都不是問題。問題是連黃牛都被搶光了。我肯定你們的用心，也不會怪拓元上面有黃牛，這種有需求就有供給的市場問題我很尊重的。但連續這麼久吃不到，我只能找黃牛，希望我找的黃牛屆時不會放我鴿子啊！」

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