「蔡其昌長相我不予置評」　蔡英文：但他越老越好看！

▲總統蔡英文出席立法院副院長蔡其昌新書發表會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日出席立法院副院長蔡其昌「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」新書發表會時「大脫稿」表示，認識蔡其昌的時候，覺得他很會講話、腦筋很清楚，至於長相就不予置評，但越老越好看，越來越有味道的人，越歷練越成熟，而且是讓人覺得安心可以託付的人。

蔡英文說，她在讀這本書的時候，看到照片把蔡其昌拍得很好看，看不到他的眼睛，自己很早就認識蔡其昌了，那時候自己剛接黨主席，而蔡其昌是她的發言人，那時候就覺得蔡其昌很會講話、腦筋很清楚，至於長相就不予置評。

蔡英文表示，蔡其昌不能冤望他爸媽，因為蔡其昌爸媽長得很好看，爸爸長得很帥。她笑說，那時候蔡其昌是發言人，所以有事情就會打電話給他，每次打電話的那頭就有小孩的哭聲，因為蔡其昌剛結婚生小孩，那時候就很好奇，這個小孩子長什麼樣子，覺得小孩子長得像媽媽比較好。

蔡英文表示，過了幾年之後，帶著同情的心情看這位小娃娃，發現這是一位小帥哥，這幾年蔡其昌也一年比一年好看，他們家的基因應該是久了才好看。

對於蔡其昌的新書，蔡英文說，這本書很好看，而且值得買，可以買來送人，絕對是好書；不過她也開玩笑地質問蔡其昌，書中寫了這麼多好玩的地方，卻從來沒有帶她去過。

蔡英文說，這本書是一本好書，可以看出蔡其昌對台中滿滿的感情，即便他想要逃脫，但他應該是命中注定就要在台中，而且有很深的情感。她強調，蔡其昌在立委的任內，確實替台中爭取很多經費，也有很多建設，希望蔡其昌可以擔任更重要的角色。

「記住！蔡其昌家族是越老越好看」蔡英文說，蔡其昌是看越久越有味道的人，他是越歷練越成熟，而且讓人覺得安心可以託付的人。