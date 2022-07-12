網戀遇「照騙」秒冷感！正妹遭硬入逼喊：我是渣女　惡男下場慘爆

▲女子與網戀男友相約見面，發現對方與照片長相不同，拒絕親密接觸，卻慘遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／南投報導

南投王姓男子與女網友相約開房間，但卻因長相跟照片相差甚多，女網友不願與他親熱，沒想到他卻因此腦羞，逼迫對方承認是「渣女」，並且以拍裸照等方式恐嚇女網友，對女網友性侵得逞。台中高分院審理後，依強制性交罪判王男3年8個月徒刑。

根據判決，王男透過交友軟體結識18歲的女網友，雙方交往後便相約開房間，但雙方碰面後，女網友就發現他長得跟照片不一樣，因此拒絕與他親密接觸，沒想到他便認為對方玩弄男生感情，只看顏值、有沒有錢，接著情緒失控逼迫女網友承認是「渣女」，還說自己專門處理渣女，「處理渣女就是拍攝影片、性侵」等。

女網友指控，當時王男還秀出手機內的裸女影片恐嚇她，若是不從，就會變成跟那些女生一樣，還要拿防狼噴霧噴她等，她嚇得只好照辦，讓王男無套性侵她得逞，且過程中，王男還拿出手機拍下性交過程。

女網友離開飯店後立刻報警提告，不過王男卻辯稱，自己只有親吻、擁抱女網友，且「她的體型比我壯碩，如果她不喜歡，可以直接把我推開啊」，但女網友卻始終沒有推開他，也沒有向飯店人員求救，離開飯店時甚至還跟他揮手道別。

法院審理時，並未查獲王男所拍下的性交畫面，且女網友體內也沒有採集到王男的DNA檢體，一審法官因此採信了王男說詞，最終判他無罪。

案經上訴二審，法官認為，女網友一開始並無因未發現王男與照片不符而憤怒，且雙方也沒有任何仇恨，案發後也沒有對王男求償，應該沒有甘冒偽證、誣告風險而誣陷對方的動機；再者，女網友對於王男性侵的行為所述一致。

至於沒有第一時間逃離求救的部分，法官認為，網友年紀尚輕，欠缺處事經驗，又因害怕王男散布其裸體影片，而不敢有所動作，這並無不合常理之處，最終撤銷一審原判，改依強制性交罪嫌判王男3年8個月徒刑。全案可上訴。