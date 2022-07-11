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玩交友App脫單狂失敗！母胎男求救：聊2天就沒話題　網曝一招超實用

▲iPhone,apple,手機。（圖／pexels）

▲玩交友App脫單失敗，母胎男求救「經常2天就沒話題，怎麼持續聊下去」。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

不少人會透過交友軟體認識新對象，不過有一名男網友求救說，他今年26歲沒有交過女友，最近積極的想脫單，努力使用交友軟體，配對到的人也很多，但經常聊一兩天就沒有共同話題，之後不知道要聊什麼就沒下文了，因此想詢問大家「交友軟體怎麼持續聊下去？」

原PO在Dcard表示，他目前26歲母胎單身，跟女生比較少交流，但交流應該沒有障礙，最近積極的想脫單，交友軟體課金下去了，雖然配對到的人很多，但經常聊一兩天就會撞上沒有共同話題的窘境，「可能因為興趣偏少，假日常宅在家看YT、動畫或電影等，除了這些不知道應該跟女生聊些什麼」。

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原PO感嘆，沒有共同話題後，他也不知道要聊什麼，經常就沒有下文了，「交友軟體的女生又通常不會主動開話題」、「偶爾遇到工作很忙，下班已經很累了，還要自己想話題開話題，就懶得開App了，所以目前能夠穩聊的通通沒有」、「本身不善聊天社交的人，最後都是怎麼交到女友的呢？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「聊天是像羽毛球運動，一定要互相丟話題，才聊得起來」、「多走出戶外吧，剩下的勇於嘗試跟表達，不然一輩子都一樣」、「好好讓自己變有趣吧，我跟現任是交友軟體認識，沒課金還是有話聊，所以課不課金根本不是重點，再來要會打扮自己，至少要看起來乾淨」。

也有許多人建議，交友軟體不必課金，把錢拿去充實自己最實在，還可以豐富閱歷，增加可以聊的話題，有人說「你可以把課金的錢，拿去充實自己生活，生活豐富才會有話題可以聊」、「錢拿去健身，或約朋友出門吃美食或到景點走走，想交女友，功課可是非常多要做的呢，比單身還累很多喔」。

還有人說，「肚子裡沒有墨水，一本書沒什麼內容，所以無法吸引人家繼續讀下去，隨筆翻幾頁就不看了那種，女朋友不會從天上掉下來，就算交到了，要怎麼維持溫度也很重要，你這本書沒什麼內容讓人一翻再翻，很快彼此就沒話題了，簡單來說快去充實自己啦」。

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