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2022高校畢業歌／高雄道明中學《青春・續章》

作詞：曾柏瑋、顏晨安、林煒智

作曲：喬季曄、石欣卉

演唱：顏晨安、石欣卉、喬季曄

創作理念：
時光荏苒，每一刻都是獨一無二、無可取代的。高中時期，儘管時常遭遇挫折，仍告訴自己要義無反顧的堅持到最後，不讓自己後悔；與夥伴們一同扶持及成長，是為美好的青春寫下深刻難忘的篇章，也將回憶深刻地烙印在腦海中。

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歌詞：

汗水滴落在肩膀 淚滴閃爍在眼眶 望著窗 不再徬徨
黑暗籠罩在臉龐 是你指引我們 成為星光 給我們希望

突破了迷惘 才有陽光 裝上了翅膀 就能飛翔

奔向 無盡 阻礙 的遠方 不顧一切地去闖 無畏地瘋狂 才有夢想
就算 風起 雲湧 的汪洋 也從不輕易投降 拿出勇氣吧 逆著光
寫下 青春的篇章

海浪沖走了絕望 扛起沈重的行囊 回憶中 那青澀模樣
走在未知的迷航 幽思無光如何闖 迎著風 我固執流浪

拋開了惆悵 擁抱光芒 堅持著信仰 再 一起衝吧

奔向 無盡 阻礙 的遠方 不顧一切地去闖 無畏地瘋狂 才有夢想
就算 風起 雲湧 的汪洋 也從不輕易投降 拿出勇氣吧 逆著光
別怕 有我在身旁

目標 清楚 佇立 在前方 卻如同咫尺天涯 用力地奔跑 無悔當下
最後一哩路 不是散場 我緊緊握在手掌 吞下悲傷吧 再啟航
我 不害怕

奔向 無盡 阻礙 的遠方 不顧一切地去闖 無畏地瘋狂 才有夢想
揮別 三年 璀璨 的日常 不代表寫下終章 盡情揮灑吧 再闖蕩
有你 在我的身旁
青春 已翻湧成畫

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