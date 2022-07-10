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陳時中出戰北市！多年好友喊「選情樂觀」：不可能帶職參選

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲衛福部部長陳時中要參選台北市市長。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

民進黨選對會今確定徵召衛福部部長陳時中參選台北市長，外界也開始推測誰會接任部長一職。對此，和陳時中有20年交情的好友藥師公會理事長黃金舜認為陳時中選情樂觀，受訪時也透露「不可能帶職參選。」至於部長可能由誰接任，他則指出「要由行政院跟總統商量。」

民進黨選舉對策委員會今（10日）拍板，選對會一致同意，台北市建議徵召衛福部長陳時中、新北市建議徵召無任所大使林佳龍，組成「龍中配」迎戰雙北。

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陳時中在確定接受徵召後，也發聲明表示「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣，今天民進黨選對會決定徵召我參選台北市長。感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，我責無旁貸，盡力承擔。」

▲▼藥師公會全聯會理事長黃金舜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藥師公會理事長黃金舜。（圖／記者屠惠剛攝）

至於陳時中是否會帶職參選，黃金舜直言「不可能帶職參選，要選市長一定會辭掉（部長），至於誰接任部長，這部分可能要行政院長跟總統商量。」外界也關心，因新冠疫情尚未停歇，接任部長的人選是否會找有防疫專長為主？黃金舜也認為「我想考量應該會朝防疫方向。」

針對陳時中參選，黃金舜相當看好，直喊「我很樂觀啦！」進一步問及競選團隊佈局，他則認爲「部長心裡有他的盤算，等明後天正式徵召部長到時後會明朗吧！部長應該早有規劃。」

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