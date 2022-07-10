陸網瘋傳「安倍語錄」讚愛國愛民　原創闢謠：我寫的

▲ 大陸網友瘋傳「安倍語錄」稱讚愛國愛民 。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，大陸各大網路開始瘋狂流傳一段「安倍生前語錄」，以此稱讚安倍生前體恤民眾，不少公眾人物未經求證之下轉發內容，向其表示悼念。結果，網路流傳語錄根本是烏龍事件。

陸媒《觀察者》報導指出，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，大陸網路突然開始流傳一段「安倍語錄」。「在這世上，每個人都活得這樣辛苦，我曾經羨慕過的人，我曾經向往過的人，我曾經愛過的人，我曾經恨過的人。最後我才知道，他們每一個人，其實都和我一樣，活得千辛萬苦。」——安倍晉三

該報導稱，今年3月就有大陸網民發文指出，安倍晉三曾在公開場合講述上述文字。安倍遇刺後當晚，越來越多人重新轉發這段文字，以此稱贊安倍晉三體恤國民，是個值得尊敬的國家元首，向其表示哀悼。其中還有不少大陸公眾人物也在未求證的情況下，跟風轉發相同的內容。

▲本尊作者闢謠「安倍語錄」是自己小說某段文字 。（圖／翻攝 匪我思存微博）

實際上，這段被大量轉載的「語錄」是出自大陸作家、湖北省作協副主席「匪我思存」於2009年出版的虐戀小說《千山暮雪》。作者本人@匪我思存也在8日當晚在微博發聲辟謠，「今天是躺著也中槍的匪老師……這段話是我寫的！」指出這段文字並非安倍所寫，而是出自她的小說《千山暮雪》。

《千山暮雪》是作者「匪我思存」創作的虐戀長篇小說，2009年首次出版，上述文字出現在書中第二十四章，女主角童雪的一段心理描寫，沒想到被移花接木成安倍愛國語錄。

▼網傳「 安倍語錄」其實出自《千山暮雪》這本小說 ，根本是烏龍消息。（圖／翻攝 觀察者）