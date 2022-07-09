　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市信義區「世貿人行天橋」退役　7／15「連續3晚」開拆

▲▼世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）

▲世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）

記者董美琪／綜合報導

位於信義路與基隆路交叉口的「世貿人行天橋」將退役，北市新工處表示，15日起利用連續2個週末晚間至週日凌晨分批拆除，往年有攝影愛好者聚集於此取景，也將成絕響。

新工處指出，經試封閉確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善後，「世貿人行天橋」將於月底前道別，天橋拆除作業訂於111年7月15日起，利用連續兩個周末晚間至周日凌晨分批拆除天橋樓梯及主梁結構物，施工期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛提前改道避開管制路段。

新工處工務科科長蕭志龍表示，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車民眾通行天橋時使用樓梯的不便性，且天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角，引發交通意外，世貿人行天橋經提報核定後辦理拆除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）

世貿人行天橋拆除工程將分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時，並將擴大交通管制範圍，管制措施如下：

1. 利用信義路東行往國道3號朋友，建議於進入工區前提前在光復南路口改道。

2. 基隆路車行地下道南向車道進行封閉，需要利用基隆路南行水源快速道路方向朋友，建議提前於永吉路或忠孝東路改道。

3. 針對基隆路右轉信義路或信義路右轉基隆路車流，採車道調撥方式維持通行至凌晨1時候封閉。封閉後行駛基隆路的朋友請提前於嘉興街127巷改道北行，行駛信義路的朋友則請提前於莊敬路改道北行。

施工團隊將儘量縮短施工時間，以降低對民眾的影響。並再次提醒用路人於施工期間儘可能繞道。由於過往有許多攝影愛好者會來世貿人行天橋拍攝或拍煙火，此景也將成絕響。

▲▼世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）

▲▼世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
KID公開寶寶超音波照！「聽胎兒心跳聲」感動：有小野人了
選秀前傳與兄弟交易！統一獅回應了
羅志祥親揭內幕！　當眾「遭虧多人運動」：不就大家的笑話
安柏赫德真的涼了！　前經紀人揭她悲慘現況
台北101點燈悼安倍晉三　日網友感動：台灣謝謝
人夫約外籍同事「國際外交」！慶生嗨喊：脫衣當生日禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市信義區「世貿人行天橋」退役　7／15「連續3晚」開拆

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」耳朵被割傷　網全傻眼

您的外送員「正在炒菜中」！餐廳廚房照曝光萬人笑了：一條龍服務

跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅遭情勒「退追蹤」回應了

廁所髒臭狂破財！「5大風水禁忌」運勢暴跌　命理師：不能設在這

動物也要涼一下！　特製冰品端上桌頑皮世界浣熊好銷魂

確診跌破千例！校園單日僅+831　確診總數逾37.1萬例

飆36度！8縣市防烤焦　下週熱帶擾動發展關鍵時間曝

雲林+785！新增5死亡　第三劑疫苗接種67.7%「突破全國平均」

調薪扣獎金！中華快遞擬下週一全台總罷工　800家銀行受衝擊

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

《交換情侶》女友面前「教新歡打撞球」　正宮忍怒「好玩嗎？」他眼神飄：嗯。

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

媽背娃吃飯心好累QQ　還沒吃孩就嗨起來狂動

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

北市信義區「世貿人行天橋」退役　7／15「連續3晚」開拆

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」耳朵被割傷　網全傻眼

您的外送員「正在炒菜中」！餐廳廚房照曝光萬人笑了：一條龍服務

跟柯文哲合照被出征！百萬正妹網紅遭情勒「退追蹤」回應了

廁所髒臭狂破財！「5大風水禁忌」運勢暴跌　命理師：不能設在這

動物也要涼一下！　特製冰品端上桌頑皮世界浣熊好銷魂

確診跌破千例！校園單日僅+831　確診總數逾37.1萬例

飆36度！8縣市防烤焦　下週熱帶擾動發展關鍵時間曝

雲林+785！新增5死亡　第三劑疫苗接種67.7%「突破全國平均」

調薪扣獎金！中華快遞擬下週一全台總罷工　800家銀行受衝擊

KID公開寶寶超音波照！　「聽胎兒心跳聲」感動：有小野人了

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵　法官判決出爐

很暈！柯震東「擺脫陪榜」首奪影帝　九把刀拿導演獎喜曝：二寶快生了

北市信義區「世貿人行天橋」退役　7／15「連續3晚」開拆

日本新一代警用重機曝光！Honda「NT1100紅牌跑旅」進入候選名單

新美館「廢墟再迷走」線上展　7月首播《鬼島獸觀》演出紀錄

「來吧！焙焙！」睽違6年開唱　Leo王突現身台下

《出走日記》落榜、《魷魚》竟還在！　2022上半年韓劇YT搜尋榜曝光

英特爾CEO傳8月訪台積電　商議修改3奈米生產計畫

羅志祥後台親揭內幕！　當眾「遭阿翰虧多人運動」：不就大家的笑話

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍隨扈被罵翻！他曝「南韓鐵桶陣」肉身護朴槿惠

安倍訪台「搭小黃續攤」　他回憶：馬英九被罵爆

調薪扣獎金！中華快遞擬下週一全台總罷工　800家銀行受衝擊

3千輛機車遊行圍城　怒吼「交通解嚴」　

連轟安倍2槍遭制伏！他看照「指1亮點」：阿伯好猛

您的外送員正在炒菜！餐廳照曝光網驚呆

必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！

獨／國小生染疫康復後爆腦霧　眼神空洞記憶消失　

開隱藏相簿綠炸！女友激戰同事：搖到射好爽

30多歲男「打過3劑疫苗」　吃口服藥仍口吐白沫送醫亡

快訊／本土+28028「縣市分布曝光」　新北4122例最多

更多熱門

關鍵字：

世貿人行天橋世貿天橋

讀者迴響

熱門新聞

女星懷胎4月「胎兒異常罹罕病」！忍痛引產大哭

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

安倍身亡「日年輕人超冷漠」2原因曝光！

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

《小鬼當家》男星離世！

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

周曉涵小7歲男友是《機智》的他！

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

莫子儀宣布「我結婚了」！甜喊太太：謝謝她體諒

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面