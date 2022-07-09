北市信義區「世貿人行天橋」退役　7／15「連續3晚」開拆

▲世貿人行天橋7月15日夜間開始拆除。（圖／北市新工處）



記者董美琪／綜合報導

位於信義路與基隆路交叉口的「世貿人行天橋」將退役，北市新工處表示，15日起利用連續2個週末晚間至週日凌晨分批拆除，往年有攝影愛好者聚集於此取景，也將成絕響。

新工處指出，經試封閉確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善後，「世貿人行天橋」將於月底前道別，天橋拆除作業訂於111年7月15日起，利用連續兩個周末晚間至周日凌晨分批拆除天橋樓梯及主梁結構物，施工期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛提前改道避開管制路段。



新工處工務科科長蕭志龍表示，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車民眾通行天橋時使用樓梯的不便性，且天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角，引發交通意外，世貿人行天橋經提報核定後辦理拆除。

[廣告]請繼續往下閱讀...





世貿人行天橋拆除工程將分3個晚上進行，依序於7月15日拆除樓梯、7月16日拆除基隆路主梁、7月23日拆除信義路主梁，施工時間為夜間11時至隔日6時，並將擴大交通管制範圍，管制措施如下：

1. 利用信義路東行往國道3號朋友，建議於進入工區前提前在光復南路口改道。

2. 基隆路車行地下道南向車道進行封閉，需要利用基隆路南行水源快速道路方向朋友，建議提前於永吉路或忠孝東路改道。

3. 針對基隆路右轉信義路或信義路右轉基隆路車流，採車道調撥方式維持通行至凌晨1時候封閉。封閉後行駛基隆路的朋友請提前於嘉興街127巷改道北行，行駛信義路的朋友則請提前於莊敬路改道北行。



施工團隊將儘量縮短施工時間，以降低對民眾的影響。並再次提醒用路人於施工期間儘可能繞道。由於過往有許多攝影愛好者會來世貿人行天橋拍攝或拍煙火，此景也將成絕響。