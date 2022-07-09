蔣辦回擊黃珊珊「依法行政很難？」　轟誤導：敬老金不是空頭支票

▲國民黨台北市參選人蔣萬安出席里民活動。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前承諾，他若當上市長，會回復發放敬老金。但北市副市長黃珊珊嗆，「政府的預算有限，一定要做有效的配置」，不要開空頭支票。對此，蔣萬安團隊擔任副發言人蔡畹鎣回擊，「請問柯市府，依法行政很難嗎？」呼籲柯市府不要再政治口水、創造金句混淆視聽。

針對敬老金的議題，黃珊珊表示，台北市重陽敬老金下星期會把法制作業做一些討論，也會對外做一些說明，「我再講一次，政府的預算有限，一定要做有效的配置」，施政會有輕重緩急，如果什麼事情都是發錢就好，這是沒有辦法管理的，所以還是有多少錢做多少事，不要開空頭支票。

蔡畹鎣則表示，今天早上蔣萬安到大同區至聖里，關心里長使用污水處理回饋金，發放敬老金、助學金、育兒金照顧各年齡層里民的狀況；里長楊秀龍也強調，敬老金是對長輩的尊重及敬意，這點都非常認同。

蔡畹鎣指出，台北市議會已經通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，依法行政是民主時代基本原則。但近期看到柯市府一直情緒勒索，刻意將「舉債」與敬老金發放劃上等號、挑起世代對立；現在黃珊珊又推託說不要開空頭支票、資源有限。

蔡畹鎣問，「難道市長和副市長可以用行政權強壓議會的決議嗎？即便有想法、有政治理念，也應該要有能力說服議會、說服民意」。

蔡畹鎣強調，重陽敬老金一年預算約7億，只佔總預算千分之4，不會加重財政負擔。且通過的自治條例只有級距沒有金額，市府可依照財政狀況調配，這就是預算重新分配的問題。

蔡畹鎣說，議會已經通過自治條例，就請北市府依法行政，希望北市府多將力氣及執行力花在做事上，少用在政治口水、創造金句混淆視聽。