日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個！網驚：災難最終指標

記者邱晟軒／綜合報導

日本「東京電視台」過去相當我行我素，當日本各家媒體都在報導重大事件時，唯獨東京電視台經常維持原計畫播放節目，頂多加上快訊跑馬燈，因此被網友喻為「最強傳說」。經常在臉書發表時事看法的「DJ金寶」便發現，當全世界正在關注日本前首相安倍晉三遇襲事件時，只有《東京電視台》仍淡定播報美食節目。

「DJ金寶」在個人臉書分享一張照片，當全日本的無線電視台都在報導安被槍擊事件時，只有《東京電視台》仍然按照節目表播放美食綜藝節目。

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▲安倍晉三遇襲，唯獨東京電視台仍淡定播報美食節目。（圖／翻攝推特，下同）

照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論「看來還沒那麼重大讓東京電視台打算插播」、「正常，什麼事件都不能影響節目的排定播放」、「日本沉沒東電才會報導吧」、「東電的行為永遠都那麼清新脫俗」、「東電切畫面才要擔心」、「東電就是日本災難的最終指標」；貼文也釣出鄉民女神四叉貓留言「這才是熟悉的東京電視台」。

不過，也有網友指出東京電視台稍早前一度有插播安倍的消息，「我要替東電平反一下，我目前用VPN在看，剛才確實有短暫的插播安倍前首相被槍擊的新聞，但不到5分鐘後繼續撥香魚職人如何抓魚烤魚！」

東京電視台的「奇葩事件」早在網路瘋傳已久，被譽為日本6大電視台中「最淡定」的電視台，每當有重大事件發生，各大電視台紛紛停播節目，改播特別報導時，唯獨東京電視台「處變不驚」，照常播放原定節目，頂多製作字幕快訊或是跑馬，鮮少改播特別節目，因此被戲稱「東京電視台最強傳說」。