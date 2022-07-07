原推估每日10萬確診！陳時中揭邊境放寬關鍵：疫情在預期內往下走

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（7）日宣布邊境2大鬆綁政策，除了即起放寬每週入境上限至4萬人外，7/14起3類人也免附2日內PCR報告。指揮官陳時中說明放寬原因，一為滿足國人出國期待，二為重症率並無升高，最後為疫情並未達低推估每日10萬人，「很明顯就是往下走」。目前國外可做PCR處所也不多，若驗出陽性滯留國外，產生的問題更大。

指揮中心宣布即日起調整入境總人數為每週4萬人次，另公布自7月14日起，國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

指揮中心表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，並同步調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則。

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陳時中表示，雖然免除2日內PCR，但是進來深喉唾液也要做。昨日雖然爆出2例本土BA.5個案，陳時中也提到，以相關證據來看，BA.5傳播速度雖快，但是重症率沒有升高。交通部民航局長林國顯也提到，因應BA.5本土個案，昨日也在各大機場防疫計程車搭車區前設置跑馬燈，提醒旅客在上車前做鞋底消毒。