退休金加2%誘因　嘉義縣驚傳42官警集體申請退休

▲嘉義縣警局。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

銓敘部日前發函各機關，退休公務員7月起所領月退休金將調高2％，確定發放對象只適用今年6月底以前的退休人員，7月以後退休者不調整，遺族領取的遺屬年金也一併調升，而根據嘉義縣警察局人事室統計，6月30日前退休，受退休金加2%誘因影響，已有42名官警提出申請6月30日退休。

警察局人事室說，權限編制1438名官員警，每年年初、年底，調查退休意願，今年退休金加2%，因此有42名符合退休年資條件的官警，申請6/30退休，當中2線4星警官2人，2線3星1人，其他是基層官警，32名員警缺額也已提報警政署希望盡速補足員警，為了因應例行勤務加上年底大選，

嘉義縣六、七月人事異動，刑警大隊偵查第一隊隊長馮永嵩陞補刑警大隊副大隊長、民雄分局偵查隊隊長陳俊廷陞補本局秘書（支援公關科工作）、保防科偵防股股長黃慶元陞補本局局員（支援行政科工作）、督察科督勤股股長林坤霄陞補本局局員（支援督察科工作）、朴子分局偵查隊隊長侯宗文調派民雄分局偵查隊隊長、刑警大隊偵三隊隊長蔡忠興調派朴子分局偵查隊隊長、刑警大隊科偵隊隊長簡嘉緯調派刑警大隊偵三隊隊長等多名官員警調職。

過去已退休公務人員或遺族領取的月退休金、月撫卹金及遺屬年金，都跟現職公務人員一起調整，考試院與行政院核定從7/1起調高2％，此次調整方案適用對象，必須是今年6月30日前生效的退撫案件，或者是今年7/1以後審定，但溯自6/30以前生效的退撫案件。