快訊／遭爆論文抄襲！林智堅怒反擊　上午11點將按鈴提告王鴻薇

▲林智堅召開記者回駁斥論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者陳韻如／新竹報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅陷入論文抄襲風波，昨親上火線開記者會澄清，痛訴國民黨為了選舉惡意抹黑、侮辱林智堅人格，「我表達嚴正譴責！」對此，林智堅今（6）展開大反擊，上午11時將委任律師楊隆源，針對台北市議員王鴻薇的行為按鈴提告其加重誹謗。

林智堅被北市議員王鴻薇爆出2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。王鴻薇指出，兩篇內容雷同度相當高，內容、圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，甚至就連錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。

對此，林智堅昨召開記者會澄清，並稱過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題。這次國民黨因我參選桃園市長，想要輔選張善政，企圖毀掉我跟老師的聲譽，我無法接受！」

林智堅表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

針對王鴻薇的行為，林智堅今早展開大反擊，上午11時將委任律師楊隆源，前往新竹地檢署按鈴提告台北市議員王鴻薇涉嫌加重誹謗。