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吹哨者曝光！她揭「警集體貪瀆」遭恐嚇　不肖業者畫面曝光

代辦業者拆掉當事人車牌，並告訴對方還須繳納5,400元罰單。（讀者提供）3

▲代辦業者拆掉當事人車牌，並告訴對方還須繳納5,400元罰單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月底，新北地檢署針對一起警界集體貪瀆案發動大規模搜索，並一舉約談79名被告及證人，最後向法院聲押4名員警、6名監理代辦業者、1名監理站人員獲准，全案持續偵辦中。 

這起近年罕見的集體貪瀆案，涉案者包括新北市、桃園市、新竹縣等3個縣市的員警，涉嫌收受代辦業者賄款，以開假罰單的手法協助業者鑽法律漏洞，讓牌照被吊扣的車輛得以借屍還魂，繼續上路。

新北樹林警分局三多派出所（圖）等多間派出所，爆發員警集體貪瀆案。

▲新北樹林警分局三多派出所（圖）等多間派出所，爆發員警集體貪瀆案。

揭發此案的吹哨者是一名女性營業車司機小玉（化名），去年5月她因超速被吊扣車牌，為了繼續營業賺錢，透過友人A先生介紹，找上宣稱可快速解決問題的代辦業者，但後來收到一張奇怪的罰單，她擔心觸法，決定向司法機關檢舉，結果意外揭發這起重大貪瀆案，卻也因此遭代辦業者及警方恐嚇！

小玉的姊姊B小姐告訴本刊，去年小玉在高速公路超速，除了吃上罰單，車牌還被吊扣，為此找上A先生求助，A先生則建議她找監理代辦業者解決燃眉之急。

透過A先生介紹，小玉與一名監理代辦公司的陳姓男子聯繫上，對方在電話中自稱入行多年，曾經幫許多客戶處理「扣牌問題」，還強調一條龍服務、辦到好只收2萬元，一切合法，並表示辦完手續當天就可領到新牌，小玉聽了十分心動，當下就與對方約定隔天到新北市樹林的台北區監理所碰面。

上月底，新北地檢署針對警界貪瀆案發動搜索，並聲押11名被告。（翻攝東森新聞）

▲上月底，新北地檢署針對警界貪瀆案發動搜索，並聲押11名被告。

隔天，小玉在姊姊陪同下開著營業車前往監理所赴約，一名高壯、戴著墨鏡的男子與她們接洽，拿走小玉帶來的超速罰單與證件後，動手拆掉小玉的車牌，並要求小玉跟姊姊在原地等候，隨即匆匆離開。沒多久，男子再度出現，告訴小玉說還得繳納一張5,400元的罰單，但罰單內容卻隻字未提，小玉姊妹擔心有問題，數度打聽，卻遭對方怒瞪，叫她們不要多問。

因為對方態度強硬，小玉姊妹不敢再問，但男子的反應實在詭異，她們擔心日後會有糾紛，為了自保，決定偷偷錄影存證。


【點擊看完整全文】

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