她當吹哨者憑1張罰單掀「黑警集體貪瀆」　竟遭恐嚇急搬家

▲台北區監理所有代辦業者勾結警方，讓牌照吊扣的車輛借屍還魂；當事人收到的罰單不僅開單時間對不上，收受人她也不認識。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

警界日前爆發集體貪瀆案，更扯的是，檢舉此案的吹哨者竟遭嗆聲恐嚇！本刊調查，一名女性營業車司機因超速車牌遭吊扣，找上監理代辦業者協助處理，卻莫名收到一張未懸掛車牌的罰單，她擔心變成偽造文書共犯，決定檢舉，意外揭發業者行賄員警讓車輛借屍還魂的弊案，不過，後來消息疑似走漏，她與朋友竟遭業者上門騷擾，甚至被警方嗆聲，嚇得趕緊搬家。

揭發此案的吹哨者是一名女性營業車司機小玉（化名），去年5月她因超速被吊扣車牌，為了繼續營業賺錢，透過友人A先生介紹，找上宣稱可快速解決問題的代辦業者，但後來收到一張奇怪的罰單，她擔心觸法，決定向司法機關檢舉，結果意外揭發這起重大貪瀆案，卻也因此遭代辦業者及警方恐嚇！

小玉與一名監理代辦公司的陳姓男子聯繫上，對方在電話中自稱入行多年，曾經幫許多客戶處理「扣牌問題」，還強調一條龍服務、辦到好只收2萬元，一切合法，並表示辦完手續當天就可領到新牌，小玉聽了十分心動，當下就與對方約定隔天到新北市樹林的台北區監理所碰面。

▲新北樹林警分局三多派出所等多間派出所，爆發員警集體貪瀆案。



隔天，小玉在姊姊陪同下開著營業車前往監理所赴約，一名高壯、戴著墨鏡的男子與她們接洽，拿走小玉帶來的超速罰單與證件後，動手拆掉小玉的車牌，並要求小玉跟姊姊在原地等候，隨即匆匆離開。沒多久，男子再度出現，告訴小玉說還得繳納一張5,400元的罰單，但罰單內容卻隻字未提，小玉姊妹擔心有問題，數度打聽，卻遭對方怒瞪，叫她們不要多問。

▲代辦業者拿著車牌怒瞪當事人，叫她不要多問。

幾天後，小玉收到罰單，開罰原因是「已領有號牌而未懸掛」，開單日期正是她到監理所赴約那天，不過，開單時間卻是早上8點多，當時小玉還在家中，根本沒有出門，罰單上「收受人」的簽名她也不認識，小玉擔心遭連累觸法，提心吊膽好幾天，最後透過A先生向台北市議員徐立信陳情，並向司法機關檢舉。

▲代辦業者拆掉當事人車牌，並告訴對方還須繳納5,400元罰單。

萬萬沒想到，檢舉後消息疑似走漏，小玉1個月內接到數十通未顯示來電的騷擾電話，讓她心驚膽戰，最後連代辦業者都找上門。



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