　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

▲▼張姓男子無外傷，只是體力較差，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。（台東縣警察局提供，下同）

▲▼張姓男子無外傷，只是體力較差，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。（台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自新北市的一名71歲張姓登山客，原本預計入住嘉明湖避難山屋，但山屋管理員久等不到張姓登山客，擔心其安危，遂通報向陽派出所協助搜尋；還好在眾人合力下，在嘉明湖步道1.2公里處發現他，張男表示，只是因體力不支，所以直接折返下山。張男感謝警消熱心協助及對引起恐慌表示歉意。

位於海拔3,310公尺的嘉明湖，有著「天使的眼淚」的美名，每年吸引國內外登山客前往一窺美景。

日前來自新北市的張姓登山客，依規定於林務局的網站內登記住宿申請獲准。但他第一天前往登山時，突然感到身體不適，遂逕自折返下山，但卻未依規定通知山屋管理員。原本應該於下午入住，管理員等到19時30分，經去電家屬取得手機號碼，但也聯繫未果。

▲▼張姓男子無外傷，只是體力較差，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。（台東縣警察局提供，下同）

管理員擔心該名登山客的安全，遂立即通報向陽派出所。員警獲報後於20時整備完成後，與管制站管理員一同上山搜尋，於半路有遇到一群下山登山客，轉述有看到該名登山客；眾人精神為之一振，立刻往上找尋，最終於20時30分左右在嘉明湖步道1.2公里處找到張姓登山客；經檢視身體無外傷，但是體力較差。

由於直接下山也危險，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山，張姓登山客及家屬對於員警與管理員的即時援助，一再表達感謝之意。

關山警察分局表示，向陽派出所位於海拔2,312公尺處，為全國第二高的警政單位，其勤(業)務與平地警所並無二異，但因其特殊地理位置及對山林地形的熟悉，常與救難單位共同前往「深山林內」提供登山客援助。長期下來，該所被登山客封上「登山客的守護神」的稱號，就是對員警們的肯定與讚許！另在此提醒登山民眾，若有發現可疑人事物或是身體不適，請撥打110，無訊號請撥打112，以維護山林及自身安全。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
8月恐爆BA.4、BA.5疫情　莊人祥：會有一小波「要持續觀
快訊／雨彈猛擊！中和左岸「淹成漂漂河」　駕駛開一路嚇傻
快訊／恆春民宅火警！　6歲童無呼吸心跳
快訊／他踢爆陳明通聲明　「余正煌論文指導教授是李碧涵」
快訊／疫情降低速度趨緩　莊人祥：入境鬆綁0+7還需考量「2因
快訊／死亡+103！最年輕30多歲男未打疫苗「發病10天亡」
快訊／今本土+35914！　各縣市確診分佈曝
快訊／今增103死、本土+35914「確診、死亡雙升」
LIVE／低風險區入境有望取消PCR　指揮中心最新說明
林智堅駁抄襲！親曝論文「3大不同」：造成老師困擾感到抱歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東恆春民宅火警！6歲童無呼吸心跳　送醫搶救中

揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

人關在監獄卻收「26張罰單」　真相竟是租車業者因舊怨搞他鬼

又急又猛強降雨災情多　台中警處理路樹倒、土石崩落好忙

屏東男告白遭拒「3模式糾纏」　跟騷法告誡書伺候

諷冷氣行老闆「名牌包拐跑人妻」　他鄰里間發傳單：留意老婆

帥醫遭跟騷5年！愛慕女傳訊+眼神緊盯　台中首例男性被害人

快訊／高雄澄清湖旁傳落水！大排因雨水位暴漲　1女獲救急送醫

天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

李燕離婚7年...首同框「議長前夫」 他笑認：我來蹭她流量XD

快訊／屏東恆春民宅火警！6歲童無呼吸心跳　送醫搶救中

揪合資台中七期土地！他抵押房產500萬　衝銀行匯款幼教女師

人關在監獄卻收「26張罰單」　真相竟是租車業者因舊怨搞他鬼

又急又猛強降雨災情多　台中警處理路樹倒、土石崩落好忙

屏東男告白遭拒「3模式糾纏」　跟騷法告誡書伺候

諷冷氣行老闆「名牌包拐跑人妻」　他鄰里間發傳單：留意老婆

帥醫遭跟騷5年！愛慕女傳訊+眼神緊盯　台中首例男性被害人

快訊／高雄澄清湖旁傳落水！大排因雨水位暴漲　1女獲救急送醫

天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

號召王心凌鐵粉！關韶文祭出「招牌歌喉」把關

只因「臉上一特徵」被嫌沒幫夫運！ 蘿莉塔火大開罵：干女生p4

爸媽出300萬頭期款！他月薪10萬「求婚卻遭拒」　網見理由狂勸分

8月恐爆BA.4、BA.5疫情　莊人祥：會有一小波「要持續觀察」

伊萊克斯手持濕拖吸塵器　「髒濕布免手洗」2萬有找

暑假青春專案開跑　屏東里港警擴大臨檢防制少年涉及不法

「墾丁快線」暑期半價送好康　百萬好禮抽獎加碼送

限時3天！超商咖啡「第2杯7折」爽喝　哈根達斯聯名冰沙只要99元

富商翁茂鍾勾結偽造服勞役記錄　監院彈劾台南市警察局長陳子敬

借100萬買房「媽媽噴1句話」她秒心死！隔幾天：哥哥有1800萬新屋

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

沒立中柱挨罵自私　夫妻討50萬結局曝

政院高官「偷人妻」直擊！　還濫權允諾幫升官

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

獨／電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

榨乾老婆仍不滿足！軟爛人夫向外發展　她崩潰訴離

土城深夜爆全武行　21歲男帶槍談判遭圍毆

屁孩打老翁　帥大叔勸架現身

霸王客未付高雄➡新北車費1萬元！運將怒提告

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

美腿女求復合失敗　放火燒前男友的家

林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

更多熱門

相關新聞

登山客攀嘉明湖失聯　警消1小時搜尋

登山客攀嘉明湖失聯　警消1小時搜尋

位於海拔3,310公尺的嘉明湖，有著「天使的眼淚」的美名，所以吸引了許多登山客到此一窺究竟。來自新北市的張姓(71歲)登山客，前往登山時，突然感到身體不適，遂逕自折返下山，但卻未依規定通知山屋管理員，原本應該於下午入住，管理員等到19時30分，經去電家屬取得手機號碼，但也聯繫未果。管理員擔心該名登山客的安全，遂立即通報向陽派出所。

媽想省孩住宿費「謊報年齡」　結局超療癒

媽想省孩住宿費「謊報年齡」　結局超療癒

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

她親友中鏢延期訂房被沒收4800：踩到雷

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

搬新家「秒收檢舉通知」　她查看整棟樓都違規！

搬新家「秒收檢舉通知」　她查看整棟樓都違規！

關鍵字：

山屋入住恐慌下山山客不住嘉明湖天使的眼淚

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

朱俐靜遭店員醬汁淋頭　反應激暖

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面