天黑了人沒到山屋！警消急搜尋　登山客攀嘉明湖：身體不適不住了

▲▼張姓男子無外傷，只是體力較差，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山。（台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自新北市的一名71歲張姓登山客，原本預計入住嘉明湖避難山屋，但山屋管理員久等不到張姓登山客，擔心其安危，遂通報向陽派出所協助搜尋；還好在眾人合力下，在嘉明湖步道1.2公里處發現他，張男表示，只是因體力不支，所以直接折返下山。張男感謝警消熱心協助及對引起恐慌表示歉意。

位於海拔3,310公尺的嘉明湖，有著「天使的眼淚」的美名，每年吸引國內外登山客前往一窺美景。

日前來自新北市的張姓登山客，依規定於林務局的網站內登記住宿申請獲准。但他第一天前往登山時，突然感到身體不適，遂逕自折返下山，但卻未依規定通知山屋管理員。原本應該於下午入住，管理員等到19時30分，經去電家屬取得手機號碼，但也聯繫未果。

管理員擔心該名登山客的安全，遂立即通報向陽派出所。員警獲報後於20時整備完成後，與管制站管理員一同上山搜尋，於半路有遇到一群下山登山客，轉述有看到該名登山客；眾人精神為之一振，立刻往上找尋，最終於20時30分左右在嘉明湖步道1.2公里處找到張姓登山客；經檢視身體無外傷，但是體力較差。

由於直接下山也危險，員警遂協調管理員讓他在向陽營地暫住一晚，待體力恢復再開車下山，張姓登山客及家屬對於員警與管理員的即時援助，一再表達感謝之意。

關山警察分局表示，向陽派出所位於海拔2,312公尺處，為全國第二高的警政單位，其勤(業)務與平地警所並無二異，但因其特殊地理位置及對山林地形的熟悉，常與救難單位共同前往「深山林內」提供登山客援助。長期下來，該所被登山客封上「登山客的守護神」的稱號，就是對員警們的肯定與讚許！另在此提醒登山民眾，若有發現可疑人事物或是身體不適，請撥打110，無訊號請撥打112，以維護山林及自身安全。