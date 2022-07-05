獨／「十五神虎幫」電梯伯也傳是青幫兄弟　屁孩嚇傻賠錢求放過

記者白珈陽／台中報導

台中市寧夏路一處大樓日前發生酒醉屁孩欺負80歲洪姓老翁，最後反被人打趴在地，影片曝光後讓網友直呼「好療癒！」。案經網路延燒，洪翁被網友指出是昔日縱橫台中的「十五神虎」幫成員，據大樓某層樓酒店員工透露，洪翁早年也是「青幫」成員之一，且老翁並非尋常酒客，其實他是該大樓12樓酒店天王天后的股東，卻被有眼不識泰山的胡男如此對待，員工不禁訕笑「白目，惹錯人了！」

▲1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老伯還推打，最後反被老伯朋友打趴。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲電梯伯傳不只是「十五神虎」幫成員，也是該棟大樓其中一層酒店天王天后的股東。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，胡男挨打的第一時間，尚不清楚自己動到道上的老前輩，得知實情後，面對洪翁幾乎不敢吭聲，後續由叔伯輩帶同致歉，並且按照規矩賠償「慰問金」，但具體金額不得而知。

不具名員工透露，胡男（25歲）、劉姓少年（17歲）、林姓少女（18歲）當日是到5樓酒店消費，飲酒結束要搭電梯時，胡男被電梯夾到頭，便向洪姓老翁發怒、動手。

▲胡男（25歲）、劉姓少年（17歲）、林姓少女（18歲）當日是到5樓酒店消費。（圖／記者白珈陽攝）



該名員工指出，洪翁不僅是12樓酒店天王天后的股東，經常會到店內巡查、顧店，而盧姓男子（47歲）、陳姓男子（42歲）則是店內的員工，平時負責送酒水、帶客人，但店裡發生糾紛時就會出面解決，性質類似圍事。當天盧、陳透過友人通知查看電梯監視器，發現洪翁竟被胡男威脅、推打，遂下樓教訓胡男。

據悉，洪翁也是「青幫」成員之一，據老一輩道上人士表示，青幫創立於清朝雍正年間，與「洪門」以兄弟相稱，是從中國來台。青幫的面向與竹聯、四海等傳統黑幫性質稍有不同，較類似民間組織、偏白道的幫會，與政府比較友好，早年會替執政者做一些「不方便做的事」。

網友指稱洪翁以往是「十五神虎」幫成員，以及該員工指出洪也是「青幫」成員，由於兩者屬性不同，洪翁同時是2個組織成員並不衝突。道上人士說，青幫直到現在仍然存在，成員會通過手勢、令牌來區分輩分，包括端酒杯、遞香菸，每個不同輩分都有相應的手勢。