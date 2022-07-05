快訊／幼兒莫德納本週到貨、Novavax縣市分配狀況　莊人祥14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/5）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜；幼兒莫德納部分，指揮中心強調本週一定到貨；另首批Novavax預計一週完成檢驗封緘，最快8日開打，各縣市分配情況等內容，預期記者會中說明。

指揮中心日前宣布，莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑提供90萬6個月至5歲幼兒施打，最晚目標7月中旬開打；莊人祥2日受訪時表示，文件問題已經解決，但出廠時間與上機時間原廠仍在做最後確認，「下禮拜，一定可以來！」等順利上機後就會跟國人報告。

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不過，莊人祥也表示，幼兒莫德納並未先提供標準品供測試，抵台後仍需2週檢驗封緘時間，預計開打時間會落在7月中下旬。

至於首批Novavax疫苗50.4萬劑，指揮中心表示，本批Novavax疫苗效期至今年9月30日，預計在一週內完成封緘檢驗，7月8日開打。針對各縣市分配狀況，醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，會清點目前尚待接種不同劑次的人數以及各地方提報的需求數，再做綜合考量。台北市副市長蔡炳坤4日表示，台北市已準備約2.5萬劑量能，5、6日可透過疫苗系統預約，預計下週施打，而醫院門診則於8日開打。各縣市分配情況預期指揮中心會進一步說明。