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最棒身教！一家四口到花蓮海邊撿垃圾　照片釣出當事人

▲▼一家四口淨灘。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

▲網友在臉書社團拍下一家四口淨灘照片，引來網友大讚。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

記者葉國吏／綜合報導　

一位網友在臉書社團「花蓮人」貼出一張照片，照片中一家四口在海邊淨灘，網友看到照片大讚他們的家庭教育，並感謝他們對這塊土地的奉獻。而這張引起網友迴響的照片也意外釣出當事人出面回文，同時也邀請大家一同參與。

網友在社團貼照片發文指出「不論您們是不是花蓮人，您們做了最棒的親子教育，並感謝為這塊土地做的奉獻。」

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▲▼一家四口淨灘。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

▲一家四口到海邊淨灘，許多網友稱讚家長的家庭教育相當棒。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

意外的是，照片中的四口之家家長也在社團中發文，表示在疫情期間很常帶小孩到化仁海堤放風，發現海灘上很多垃圾，「我們平常在家裡就有這樣教小孩，所以小孩也覺得到海邊撿垃圾可以幫忙海洋動物好朋友。，就這樣到海邊放風順便撿兩袋垃圾就變成我們的家庭活動。」

網友坦言「但是海漂垃圾比我們想像的還多，我們常常去撿還是撿不完」，他也希望大家都能夠一同參與，「只要帶個袋子和夾子，走不用100公尺馬上就可以裝滿，欣賞美景之餘又可以為自己的土地盡份心力。」

▼照片中的一家四口家長發文，邀請大家一起來淨灘。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

▲▼一家四口淨灘。（圖／翻攝臉書／花蓮人）

 

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