邊境管制不鬆綁！　蘇貞昌給理由：境外移入持續檢出二變異株

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌4日上午召開擴大防疫會議時表示，全球疫情有回升趨勢，上週更已上升21%，且不排除與Omicron亞型BA.4及BA.5變異株有關，境外移入案件也持續檢出此二變異株，加上目前國內也進入暑假期間，相關旅遊及聚會之頻率皆會增加，因此現行邊境管制措施應繼續維持。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情近期回升21%，歐美增幅頗大，但包括日韓、新加坡與菲律賓等國也上升20%至50%，可能與暑期旅遊增加以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加有關。

在國內疫情方面，指揮中心表示，近一週本土病例數雖呈下降趨勢，輕症與無症狀比例維持近99.6%，但境外移入病例持續檢驗出Omicron亞型BA.4及BA.5變異株，須持續密切監測進入社區情形，而暑假期間因國內外旅遊及聚會人次增加，境外移入及本土疫情風險可能上升。

在疫苗接種部分，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.33%，第2劑為84.08%，第三劑為70.34%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為94.13%，累積施打已超過5,812萬人次。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心、教育部與地方政府持續努力，包含學童、65歲以上長者之國內疫苗人口涵蓋率持續穩定提升，本月也即將進口6個月至5歲幼童可施打的疫苗，他請指揮中心持續就各廠牌幼童疫苗洽購適足的疫苗數量，並按規劃推動進行施打作業，以提升國內全年齡人口的保護力。

蘇貞昌指出，由於全球疫情有回升趨勢，上週更已上升21%，且不排除與Omicron亞型BA.4及BA.5變異株有關，境外移入案件亦持續檢出此二變異株，而目前國內也進入暑假期間，相關旅遊及聚會之頻率皆會增加，因此現行邊境管制措施應繼續維持，他請指揮中心持續觀察國內確診病例與中重症比例，並視疫情發展與國內醫療量能整備，再滾動檢討邊境管制措施。