恐怖磁磚雨！大樓外牆瞬間整片剝落　高雄9歲童背遭砸縫10針





▲高雄一名9歲童遭大樓瓷磚雨砸中，背部縫了10針。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

恐怖磁磚雨！高雄一名9歲童日前在社區大樓中庭玩耍，沒想到8樓外牆磁磚突然整片剝落狂掉，差20公分險砸到頭部，最後男童背部遭擊中後縫了10針。高雄市議員林于凱質疑，高雄市在2017年就已經制定《高雄市建築物公共安全管理自治條例》，但工務局始終未落實申報，要求應即刻研擬辦法，落實外牆檢查及申報，別再睡！

這名9歲童上周四在自家大樓中庭玩耍，突然間8樓外牆整片剝落，男童遭砸中背，縫了10針，媽媽相當驚嚇，因為只差20公分就會砸中頭部。從照片可見，一片片瓷磚從天而降散落一地，萬一砸到頭部後果恐不堪設想。林于凱表示，後續將會協助9歲童媽媽與管委會處理後續醫療賠償事宜及保險理賠。

▲一片片瓷磚從天而降散落一地，萬一砸到頭部後果恐不堪設想。（圖／記者賴文萱翻攝）

林于凱指出，他上周除了接獲這起磁磚砸人事故外，另還接獲2起大樓磁磚剝落的通報，且2棟大樓都位在大馬路旁，萬一砸到路人後續糾紛會更複雜，因此立即通報警局協助拉封鎖線。

林于凱說，其實高雄市在2017年就已經制定《高雄市建築物公共安全管理自治條例》，第十七條規範大樓外牆要做定期安全檢查及申報，但因為《申報流程及辦法》後來並未制定，導致大樓外牆定期安全檢查及申報並未落實。

▲剝落的大樓外牆磁磚至今尚未處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

要砸傷人才亡羊補「牆」？林于凱說，根據這個自治條例，主管機關可以將外牆有安全之虞的建築物上網公告，也規定大樓也必須辦理外牆安全檢查簽證及申報，如未辦理則會有1千元至5千元的罰鍰。但實際上，高雄尚未開始執行自治條例中的申報規定，原因出在於尚未訂定執行這個申報的作業辦法。

▲林于凱要求，工務局應即刻研擬辦法，落實外牆檢查及申報，別再睡。（圖／記者賴文萱翻攝）

申報的流程規範、主管機關核可的檢查單位有哪些等等皆不清楚，等於有法可罰但卻形同虛設的條例，就躺在那裡，過了6年乏人問津。但相比台北市在2019年也修訂了像高雄一樣，針對外牆的安全檢查及申報做了法規修訂，但不同地方是，台北市對於未辦理檢查及申報的罰則為1萬元至5萬元，是高雄的10倍，勝過高雄的部分不只單單是罰金。

此外，台北市於2020年發佈「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」，於2021年開始執行上路。從無到有前後只花了3年，效率也是高雄的一倍。

林于凱要求，工務局應即刻研擬辦法，落實外牆檢查及申報，別再睡！工務局則表示，預計將在年底前完成執行上的研究分析，並會邀集相關單位一同討論細節之訂定。