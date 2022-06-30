陳菊：台灣性平表現位居亞洲第一　「權利不會從天上掉下來」

記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊30日表示，台灣在性別平等的表現上，可以說是亞洲表現第一位，不僅成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，國會議員女性的比例更突破四成，同時在今年正式施行《跟蹤騷擾防治法》，這些都是非常值得驕傲的成就，「權利不會從天上掉下來」。

國家人權委員會上午舉辦《消除對婦女一切形式歧視公約》獨立評估意見發表會，與會者包括陳菊、人權會副主委趙永清、人權會委員紀惠容、高涌誠、田秋堇、王幼玲、鴻義章、葉大華、監察院秘書長朱富美等人。

陳菊致詞時表示，台灣在性別平等的表現上，可以說是亞洲表現第一位，有很多非常值得驕傲的成就，包括台灣在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，2020年國會議員女性的比例突破4成，更在今年6月正式實施《跟蹤騷擾防治法》，這些都是非常進步、驕傲的成就。

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）



陳菊強調，權利不會從天上掉下來，這些性別平等的里程碑，背後有很多民間的力量，以及政府部門大家的合作、共同努力，回顧過去台灣婦女權益的發展，其實都是由很多血淚、辛苦與受苦所換來。

陳菊說，台灣在1993年發生鄧如雯殺父案，震驚社會各界，引發廣泛討論，進而打破法不入家門、清官難管家務事等傳統的觀念，並且促成《家庭暴力防治法》的制定通過，成為亞洲第一個實施民事保護令的國家。

陳菊也說，台灣女權運動者彭婉如在1996年12月不幸遇害，她在生前積極推動促進婦女參與政治，順勢催生出《性侵害犯罪防治法》的立法，她也是用生命換取這麼重要的法律通過。

陳菊指出，台灣在2000年發生葉永鋕不幸死亡的事件，促成《性別平等法》的通過，2010年高雄市第一次舉辦同志遊行，葉永鋕的媽媽站在舞台上，大聲地告訴參與同志遊行的好朋友，「我救不了我的孩子，但我要救跟他一樣的小孩」，「當時我是以高雄市長的身份參與遊行」。

陳菊表示，當時她呼籲相愛是人權，並且承諾高雄要成為有人權、溫暖的城市，今天自己也要代表人權會向國人、國際社會承諾，「人權會是台灣國家的良心，台灣社會是一個有人權、邁向人權、願意不斷改進進步」，台灣是一個溫暖的國家，人權會未來會持續努力追求性別平等。

▼國家人權委員會舉辦《消除對婦女一切形式歧視公約》獨立評估意見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

