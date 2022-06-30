富商翁茂鍾勾結南警偽造勞役記錄！二審改判1年10月　繳國庫40萬

▲翁茂鍾勾結南警偽造勞役記錄，二審改判1年10月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者林悅／台南報導

佳和集團前董事長翁茂鍾因案判刑確定獲准易服社會勞動，卻與負責執行的台南市麻豆警分局官田所前副所長楊博賢等員警，勾結偽告勞役紀錄，9個月即執行2196小時，台南地院以偽造文書判處翁茂鍾有期徒刑2年2月；楊博賢處1年10月，緩刑4年，上訴台南高分院30日改判翁茂鐘改判1年10月，楊博賢1年6月，緩刑4年，判決確定後60日內，繳國庫40萬元。

一審判決指出，翁茂鍾於2012年間因涉及共同炒作股票及填製不實會計憑證，被高院判刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，南檢准予易服社會勞動後，2012年9月執行完畢。但台灣高檢署接獲檢舉重新檢視此案，發現翁在2012年1月至9月間，即將高達2196小時的社會勞動執行完畢，疑似執行不實，發交南檢偵辦。

2021年4月1日，南檢在多處地點同步傳訊翁茂鍾、8名現職員警、5名退休員警，以及翁的祕書及南檢已離職及現職觀護佐理員各1人後，以翁及楊博賢涉嫌重大且有串證及滅證之虞聲押獲准。

南檢發現，翁茂鍾得知易服社會勞動，即利用警察之友會理事長的身分，在高階警官的陪同下，於2012年1月5日前往麻豆警分局報到，並當場表明希望前往距離公司較近的官田所勞動服務，經承辦業務的偵查佐電話詢問南檢林姓觀護佐理員，對方請分局自行決定後，即指定官田所為執行單位。

翁茂鍾到官田所報到後，當時的所長將翁社會勞動的督導與管理，交給時任副所長的楊博賢負責，但楊博賢卻將工作日誌從值班台取走，放在廚房鐵櫃上與翁共同保管，甚至還填具不實的社會勞動內容，並指示所內10位警員在「執行督導」欄位蓋職名章。

檢方根據翁茂鍾的健保卡、信用卡等相關紀錄，認定翁茂鍾涉嫌與楊博賢同謀，在某些時間並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載，使翁提前將應執行的時數執行完畢，涉犯行使公務員登載不實文書、違法不執行刑罰等罪，將2人提起公訴，其餘11名同案被告均諭知緩起訴3年，並於2年內向公庫支付18萬元。

一審法官認為被告楊博賢未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因翁茂鍾曾任「台南縣警察之友會」理事長身分，一時私心縱容而觸法，犯後坦承並有悔意，故予以宣告緩刑。為促使被告日後尊重法律秩序與法規範，有賦予被告一定負擔之必要，命被告自本判決確定之日起6個月內，向國庫支付新台幣50萬元。至於被告翁茂鍾乃本案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案之有期徒刑待執行，同時本院量處之刑已逾有期徒刑2年，故不宣告緩刑。