翰林茶館創辦人凃宗和染疫病逝！友發文哀悼：你到了眾神領地

▲翰林茶館創辦人猝逝！茶界哀悼「珍奶之父」凃宗和。（圖／翻攝翰林茶館官網）



記者林冠吟／綜合報導

被譽為「珍奶之父」、翰林國際茶藝餐飲集團的負責人凃宗和29日驚傳染疫病逝消息，消息傳出後震驚茶界，不少好友也紛紛獻上哀悼，願他一路好走。凃宗和的好友鄭道聰也在發文悼念表示，「花謝了，忽然你到了日落的地方，那是眾神領地」。

珍奶之父凃宗和出生於台南，1986年跟朋友借款60萬元創業「翰林茶坊」，靠著在台南鴨母寮菜市場看到賣粉圓的契機，將粉圓與奶茶調和，自稱創造了台灣第一杯珍珠奶茶；事後，凃宗和將翰林茶坊壯大，改名為翰林茶館，更於2015年接受國家地理雜誌採訪，被譽為「影響華人世界十位重要人物」。

▲凃宗和所創立的翰林茶館，旗下產品珍奶，讓他因此發跡一躍成為影響華人世界十位重要人物。（圖／翻攝翰林茶館粉絲團）



▲翰林茶館創辦人凃宗和染疫病逝，消息一出震驚茶界。（圖／高雄茶藝促進會理事長林仲儀授權提供）



未料凃宗和26日確診後，27日晚間因急救無效宣告身亡，遺體於28日火化。

凃宗和逝世消息一出，震驚茶界，凃的好友鄭道聰也發文悼念表示，「花開花謝。花開時候，酒是我們青春語言，茶是人生風景；花謝了，忽然你到了日落的地方，那是眾神領地，雖然那裡無花、無酒、也無茶。這裡有我們的思念，想著你離去的身影，悼念宗和吾兄。」

而貼文下也有不少好友紛紛留言哀悼台灣一代珍奶之父，「禮敬凃大哥，一路好走」、「我實在無法接受這個事實，24我和凃大哥還在賴上互動，怎麼會這樣呢？」、「花開花謝去留無意，凃師傅就這樣走了，真的不能接受啊」。