核動力「天空郵輪」來了！可載5千人飛行永不落地　超豪華旅程曝光

記者葉睿涵／綜合報導

葉門科學傳播者兼YouTuber蓋利（Hashem Al-Ghaili）設計了一家名為「天空郵輪飯店」（Sky Cruise Hotel）的核動力郵輪。它規模足以容納5000人，還能持續懸浮在半空中永不落地，除了不需要機師外，也因為使用核融合反應器提供燃料，因此還具有永動的能力。

綜合外媒報導，這艘遊輪的最初想法是來自於動畫設計師霍姆斯頓（Tony Holmsten），蓋利在重新改良後，將郵輪的概念製作成動畫放上網。蓋利形容，這是一艘由核能驅動的郵輪，上面配有超過20具噴射引擎，而且核融合反應器也會持續為郵輪提供燃料，因此旅客在享受「飛行旅途」時，郵輪完全不需要落地來添加燃料。

▲蓋利設計了由核能驅動，號稱可永不落地的「天空郵輪飯店」。（圖／翻攝自YouTube／Hashem Al-Ghaili）

另外，郵輪還有著人工智慧的防止亂流技術，讓人們可以安全、舒服地享受旅程，而郵輪的自動駕駛技術也可以在無機師的情況下正常飛行。除了環保的設計外，這艘遊輪還十分豪華，它的內部有360度的空中觀景平台，還有售賣各種奢侈品的購物中心、健身房、泳池、餐廳、酒吧、遊樂場、電影院、會議室，以及可以應付各種緊急狀況的醫療服務，可說是十分齊全。

雖然「天空郵輪飯店」啟航的日期未定，不過消息在網上曝光後，瞬間就吸引了不少網友的注意，也引來兩極的反應。有網友將「天空郵輪飯店」稱為「新泰坦尼克號」，對郵輪十分期待，不過也有人對它感到十分擔憂。

網友認為，這艘郵輪的設計完全不合理，因為目前世上還沒有核融合技術，而且要讓「天空郵輪飯店」啟航成本極高，而且後續飛行安全與技術問題也是個難題，指責蓋利的設計考慮並不周全。