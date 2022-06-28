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家鄉100問發表　嘉縣推本土教育提升學童家鄉認同感

▲▼ 嘉義縣家鄉100問新書發表，加強學童對家鄉認同與情感 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣家鄉100問新書發表，加強學童對家鄉認同與情感 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓在嘉義縣成長的孩子們深刻認識家鄉的生態與文化，傳承土地與先民的歷史記憶，縣長翁章梁上任後即提出編擬嘉義縣18鄉鎮「家鄉100問」鄉土教材的構想，歷經3年，集結眾人之力，嘉義縣政府27日於縣府中庭舉辦「家鄉100問」新書發表會。

翁章梁說，由18鄉鎮市教育人員共同編纂的「家鄉100問」教材，終於在今年6月編製完成，這套18鄉鎮市的本土教材堪稱全國首創，未來將融入嘉義縣各校鄉土及戶外教育等課程進行在地化教學；儘管嘉義的孩子未來可能會在紐約、巴黎等不同國家生活，但期待透過本土教育、家鄉100問，讓孩子對嘉義縣充滿印象，更對嘉義充滿情感！

發表會由安東國小絲竹樂團的表演揭開序幕，由融合智慧科技和鄉土教育的｢家鄉100問線上百人學堂｣登場；翁縣長化身為家鄉100問翁老師，與線上共8所國小、113名學生互動，發表會現場學生與來賓都化身為學生，以｢遠距教學+現場教學｣的混成教學模式，利用Google Meet線上教室和醍摩豆全球智慧學院提供的HI-teach5智慧課堂，進行一場別開生面的遠距智慧教學。

翁縣長以遠端方式與線上學生一同探究家鄉的風土民情和美食，並針對每一個問題進行選答、問答及搶答，更透過文字雲AI科技的分析模組進一步了解學生們對家鄉的認知，再透過即時提問、學生發表和老師的闡釋，讓這堂「家鄉100問線上百人智慧課堂」精彩呈現，也讓所有人領略智慧課堂結合鄉土情感的無窮魅力。

家鄉100問編寫的過程匯集全鄉各國小、社區仕紳及鄉公所協力參與，從問題的選定、撰寫的模式、現場探查、資料審閱、反覆校稿傾盡心力；期待透過問答的方式，引導學子了解在地文化特色、認識家鄉的風土民情；並以此為根基，實際結合各校走讀家鄉課程，透過實地探索與體驗課程，連結在地情感，體現家鄉文化魅力，傳承家鄉的歷史情感與記憶。


教育處指出，要完成這套「家鄉100問」鄉土教材相當不容易，因為這18本「家鄉100問」動員全縣所有國中小教師投入問答文字及圖片編輯，幾乎每一位參與教師都必須針對各鄉鎮市的風土民情、歷史沿革、自然景觀、人文地理、宗教禮俗及在地美食等特色進行實地探索，同時訪談地方耆老、文史工作者，以深入探究家鄉在地文化的來龍去脈。

此外，需研讀考察各類的文獻資料對比文稿的正確性及完整性，再加上探究式提問的設計，以及文稿的撰擬、圖文的整理與彙編；最後由專家學者組成的編輯委員去蕪存菁的挑選出各鄉鎮市80題問答，加上嘉義縣跨鄉鎮共通性問答20題，才成就出18鄉鎮市的「家鄉100問」鄉土教材，這樣的成書工程相當浩大費時，也顯得這套教材的獨特性和珍貴性。

翁章梁最後帶領18鄉鎮主責校長完成「家鄉100問鄉土教材」啟動儀式，每一位校長拿著代表該鄉鎮的「家鄉100問」教材地圖，在縣長的引導下共同拼成嘉義縣地圖，象徵各鄉鎮教師完成這一項嘉義縣鄉土教育重大的里程碑，18鄉鎮的「家鄉100問」鄉土教材將在111學年度，今年8月正式進入嘉義縣各國小校園，成為各校鄉土教育的重要教材。

教育處長李美華說，透過這套教材啟動各國小鄉土教育課程實踐，融入各校校訂課程，以該鄉鎮的家鄉100問教材為基礎，提供各校師生於鄉土戶外踏查的運用，教育處教發科亦於111學年度規劃系列競賽活動及教師增能研習，期待深化學子對家鄉的情感認同。

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