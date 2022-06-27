買20坪公寓當婚房「已婚兄妹帶全家入住」　她曝2點讓網氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文抱怨，男友最近買了一間3房2廳的20坪公寓，打算當成兩人的婚房，沒想到男友的哥哥、妹妹（皆已婚）竟然帶著小孩回來一起住，使用的生活用品也都是兩人出錢買的，讓她覺得很不公平，希望能向男友的家人收房租。文章公開之後，網友們紛紛留言力挺原PO收租金，認為手足搬來同住不付費、男有沒有阻止這2點最令人生氣。

▲原PO抱怨男友的手足「帶著全家人」硬要搬來和他們同住。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北租屋2.0」的文章中提到，男友薪水不高，最近剛買了一間20坪的公寓，打算當成兩人的婚房，共有3房2廳，每個月的房貸為2萬元，沒想到男友的哥哥、妹妹知道後，竟然退掉原本在外面租的房子，舉家搬到兩人的小公寓同住。

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原PO無奈地說，男友的哥哥和妹妹都已經各自結婚，甚至還有小孩，他們卻帶著配偶、小孩硬搬過來一起住，7個人塞在20坪的小公寓，這就算了，他們甚至沒有幫忙出錢，全都是住免費的，東西塞滿家裡不整理，生活用品也都是由她和男友出錢購買，卻是大家一起使用，讓她覺得很不公平，「已跟男友討論，希望可以收家人房租，請問我這樣很過分嗎？」

文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言力挺原PO收房租，「叫他兄弟姊妹幫忙分擔呀！不然就搬出去」、「本來就該收，至少也要幫忙付水電費吧」、「憑什麼免費住」、「厚顏無恥」、「一定要收」、「又是道德綁架」、「不過分啊，使用者付費」、「20坪很小耶」。

也有部分網友認為，男有沒有阻止家人搬來同住也很令人生氣，「如果妳男友搞不定他的家人，結婚這件事要不要再考慮？婚前搞不定，婚後就更不可能搞定，只會損耗彼此的感情」、「男友不擋，妳講啥也沒用」、「人家是一家人，妳才是外人」、「妳還是趕緊分手吧，對方這種家人後半輩子都要跟著妳，妳男友也沒半點勇氣拒絕？光想就頭皮發麻」。