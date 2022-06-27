弓三飛彈進駐！強化首都台北空防　填補西北部防空空隙





▲天弓三型飛彈將進駐桃園、苗栗。（圖／國家中山科學研究院）

記者張靖榕／綜合報導

空軍防空飛彈指揮部宣布，將啟用桃園龜山等6處美軍駐台時期使用過防空飛彈陣地，部署從「海空戰力提升計畫特別預算」採購的天弓三型防空飛彈，並在台北首都中樞周邊部署新彈種，同時強化西部對台海上空防空戰力，目前遇到的問題是建築原物料上漲，多處基地工程現在仍未決標。

空軍防空飛彈指揮部日前公告，將對桃園龜山新建工程、桃園山腳新建工程、宜蘭蘇澳砲台山新建工程、苗栗西湖新建工程、花蓮美崙山新建工程及台東知本新建工程共6案，進行招商說明會。

《聯合報》報導，桃園龜山與苗栗西湖多年前曾部署美軍協防的勝利女神飛彈，目前營區彈庫採「平封戰啟」，將於原址計畫新建弓三射控區、彈藥儲存的新陣地。全球建築原物料上漲，空軍司令部指出，相關工程案為既有陣地整建，配合國際原物料和市場機制運作，調整採購策略以確保品質

台北首都防空圈目前仍由愛國者二、三型飛彈作主力，但除台北外，西北部對台海空域，得到台中大渡山區才有弓二陣地部署，因此未來在桃園龜山、苗栗西湖部署從「海空戰力提升計畫特別預算」採購的弓三飛彈，將填補我國西北部長期的防空空隙。