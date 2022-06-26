改善淹水問題　營建署署長視察嘉市東義路及盧山橋改建

▲▼ 營建署署長吳欣修視察嘉義市東義路及盧山橋改建 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東義路及盧山橋是連接嘉義市縣及國道3號竹崎交流道重要交通樞紐，目前新建的盧山橋已完成鋼橋吊裝閉合作業，接續進行安裝鋼索、人行道托梁及施作橋面板作業，力拼今年9月底完成盧山橋、10月先行開放橋梁通車；東義路道路工程則持續進行，整體工程預定於112年6月底竣工。營建署長吳欣修日前在副市長陳淑慧陪同下視察，讚許在市府、設計監造及施工廠商工程團隊共同努力下，克服重重困難與障礙，為嘉義市樹立公共工程重要的典範。

陳淑慧表示，東義路及盧山橋工程對於嘉義市來說是很重要的地方建設，完工後可改善東義路淹水問題提升居住安全、道路拓寬及橋梁段截彎取直提升交通安全、橋梁不落墩設計避免河道阻水提升橋梁安全，市府也積極推動工程品質及安全提升，主動參加今年第16屆優良工程金安獎競賽選拔，感謝營建署在施工期間多次協助輔導，市府團隊將注重工程品質及施工安全，讓工程如期如質完成，提升嘉義市公共工程品質及職安水準。

營建署長吳欣修表示，東義路及盧山橋工程之特殊性及困難度包括：施工時要維持道路雙向通行所做的交通維持、河道施工要規劃上游水位警戒通報及安全撤離計畫等限制條件影響，在聽取業務單位簡報及現地視察後，對本案工程進度及品質管理給予肯定及勉勵，也特別提醒市府於選拔評審當日動線規劃安排及主要安全項目之呈現，展現市府重視施工安全衛生文化之決心。

市府工務處指出，「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」總工程經費達7億5000萬元，屬本府指標性重大工程並具備特殊性，橋梁採鋼拱橋（雙拱）型式，河道內不落墩，全國第二長一跨205公尺越過牛稠溪，拱橋高度34公尺(約11層樓高)。市府團隊落實三級品管制度監督施工品質，採取最高標準來執行，工程品質掛保證，獲行政院公共工程委員會中央工程施工查核小組「甲等」肯定，市府工程查核小組也有不定期辦理施工抽查，持續為公共工程品質與安全把關。為追求工程卓越品質，本工程市府主動參與有工程職安界奧斯卡獎之稱的金安獎競賽，爭取推動營造業職業安全衛生的最高榮譽。