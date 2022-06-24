驚險畫面曝！廂型車超車擦撞機車　女騎士噴飛水泥護欄倒地

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市頭份大橋正在施作整修工程，封閉北上車道，開放南下車道雙向通行，路幅縮減，昨(6/23)日一部廂型車通過頭份大橋時超車不慎擦撞機車騎士，騎士倒地無法動彈，經送醫只有手腳多處擦挫傷，但有腦震盪疑慮，尚留院觀察中。

▲苗栗頭份市頭份大橋施工車道縮減，廂型車超車不慎將機車擊倒。（圖／記者蔡文淵翻攝）

根據後車的行車紀錄器拍下的畫面，廂型車超車前微向左偏，剛超越機車就往右偏，車身擦撞將騎士擊倒，廂型車駕駛也立即停車下車查看，機車騎士倒地無法動彈，傷勢不明，肇事駕駛趕緊報警將傷者送醫。

頭份市頭份大橋是苗栗縣北橫公路線上最重要的聯絡橋梁，啟用20年後已出鋼索及結構繡蝕情況，今年2月開始整修工程，預定今年底完工，施工期間限制大型車輛通行，目前施作北上車道，利用原南向下車道開放雙向通行，原本雙車道縮減成單一車道，中間還用分隔柱區隔。

頭份警方調查，60歲羅姓女騎士昨天上午上班行經事故地點，與42歲王姓駕駛開的廂型車發生交通事故，肇事原因可能就是路幅縮減，廂型車超車不慎，尚查無故意的情節，經檢測雙方均無酒駕。

傷者經送醫後手腳有多處擦挫傷，沒有生命危險，但有腦震盪疑慮，還需留院觀察。警方提醒，行經施工路段要多禮讓，時間寳貴，生命更可貴，這起意外的肇事原因和責任警方還在調查中。