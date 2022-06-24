優惠碼快收！漢堡王連3天不限量「買1送1」　人氣華堡免費吃

▲漢堡王連3天免費送堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底小確幸快收！人氣速食店「漢堡王」6月限定「華堡日」來了，限時3天凡於全門市或線上預訂指定餐點，並輸入優惠碼，直接免費多吃原味華堡1顆，明天趕緊衝。另，21PLUS、21風味館近日也推出全新「青花椒麻系列」，有青花椒麻烤半雞、青花椒麻炸雞等選擇，至7月17日前更祭出「青花椒麻烤半雞第2件5折」優惠，把握機會搶吃。

▲門市、官網通通可享有華堡免費吃優惠。

漢堡王「6月華堡日」登場，6月26日至6月28日限時3天凡於門市現場或官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐，即可多吃人氣原味華堡1顆，隨餐送且不限量，提醒門市購買須出示粉專貼文或LINE推播，而線上官網則須輸入優惠碼「LOVEBK」才可享優惠，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

▲最新青花椒麻烤雞、炸雞開吃。

21PLUS、21風味館最新「青花椒麻系列」開吃，特意選用青花椒、花椒、辣椒與胡椒等香料熬製成青花椒麻醬，強勢推出「青花椒麻烤半雞」、「青花椒麻炸雞」，大口咬下不僅能吃到多汁雞肉，還有酥麻青花椒香，罪惡爆表，同步還提供半半烤雞、半半炸雞盒新選擇，一次就能吃到招牌香草烤雞、炸雞搭配青花椒麻烤雞、炸雞，滿足到不行。

加碼再吃這碗「椒麻拌拌飯」，是青花椒麻醬搭配香草手撕雞、黃豆芽、木耳等輕蔬及米飯的組合，口感鹹香麻勁，不僅開胃又有飽足感，即日起正式開吃，至7月17日前還有「買青花椒麻烤半雞第2件享5折」優惠。