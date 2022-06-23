恐怖！上海蔚來汽車總部「測試車衝出大樓」！5樓墜下釀2死慘劇

▲蔚來汽車總部一輛汽車衝出大樓，造成2人死亡。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

位於大陸上海創新港的新能源汽車企業「蔚來汽車」總部22日傍晚發生一起事故，一輛測試車不知什麼原因從5樓衝出並重重砸落地面，造成車內2名試車人員重傷，送醫後雙雙宣告不治，目前當地警方還在釐清事故原因。

綜合陸媒報導，這起事件發生在上海市嘉定區安亭鎮汽車創新港的「蔚來汽車」總部，一輛SUV蔚來新能源純電動車在22日傍晚5點22分突然從5樓衝出墜落，整輛車側翻在大馬路上，車體嚴重毀損。警消趕抵後趕緊用器具將車頂拆除，並將車內2人送往醫院搶救，不過杜姓試車員在搶救後無效身亡，另一名張姓試車員也在23日凌晨遭院方宣告不治。

蔚來汽車客服工作人員23日證實此事，據客服人員說法，「這個車是量產出來的，它應該是做了一個組裝的」，至於具體情況並不清楚，目前相關部門正在處理此事。

事件曝光後，大陸網友紛紛驚呼，「試車員肯定是專業人士吧，有沒有可能是車輛失去控制衝出樓層」、「為什麼不在平地上試車」、「車架不夠安全啊」、「蔚來的未來堪憂了」、「本來想偷偷測試有什麼問題的，這下都知道了！未來堪憂」、「自動駕駛？感覺應該是唯一的解釋」。

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