日圓大跌⋯日本進口貨會降價嗎？業者突破1盲點：後續問題更大

▲日圓大跌，日本進口商品是否會更便宜？業者也分析後續情形。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日圓持續下跌，創下25年來新低，不少網友也紛紛討論現在買什麼最便宜有感，更期望日本進口貨能夠降價。不過全聯總經理蔡篤昌認為，如果以食品來說，日本很多原物料也是進口，當日圓超貶時，也會馬上反映到原物料價格上漲，成本也跟著提高，還有後續通膨問題。

由於日圓下跌至25年來新低，專家更預估這還不是最低點，可能會持續下跌，有網友提問討論，現在若在台灣，「要買那些日本製的產品，會因為日幣貶值特別有感？」而許多網友也回應表示，雖然商品便宜，但運費太貴，因此買日本商品無感，「直接買日圓最有感！」

對於網友期待日本進口商品降價，有人表示「衣服有感」，至於食品部分則不一定。作為通路端的全聯總經理蔡篤昌則說，有的業者會主動降價，有的不會，看各家廠商的評估。

不過他也認為，日本很多東西也是進口，一旦日圓超貶，馬上反映到原物料上漲，例如黃小玉、油等，換句話說，日本也必須以更高的價格來購買原物料，油電價等成本也會上漲，還可能讓日本居民在後續面臨通貨膨脹等問題。

▲city’super推出400項日本商品「買1送1」及「1+1」優惠。（圖／業者提供）



而進口許多異國美食的city’super則表示，看好台灣人特愛採買日貨，又適逢暑假商機，因此即日起至7/14 年中慶，推出400項日本商品包括零食、飲料、食材等「買1送1」及「1+1」的優惠活動。