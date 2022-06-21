軍械士退伍後「上網自學狂改槍」　鋼管變霰彈槍...還會做子彈

▲▼刑事局中打破獲一處小型兵工廠，查扣1枝長槍、2枝短槍及一批改造工具。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

桃園市34歲范姓男子當兵時就愛把玩槍枝，退伍後透過網路自學加上異於常人的天賦，1支鋼管就能組裝成一把有殺傷力的霰彈槍，連子彈也能自製，刑事局中部打擊中心獲報後，又在范的臉書發現購買鑽頭、電鑽等工具，15日北上逮捕，在住處搜出改造手槍2枝、土造霰彈槍1枝、子彈5顆等，范嫌坦承組裝霰彈槍，但辯稱手槍是朋友寄放，全案偵訊後移送地檢署偵辦。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊日前獲報，有歹徒私自改造槍械情資，經上網查看該男子臉書，發現曾有詢問和購買鑽頭、電鑽、鑽尾等改造槍枝相關工具的內容，隨即與新北市警察局土城分局、桃園市警察局中壢分局共組專案小組偵辦，追查出住在桃園市中壢區的范姓男子涉有重嫌。

專案小組蒐證完備後，在6月15日警察節當天在住處埋伏守候，一見范嫌行蹤立即上前圍捕，並在家裡查扣改造手槍2枝、土造長槍1枝、子彈5顆、彈殼、鑽頭、電鑽、鑽尾、砂輪機、切割器及固定台等改造工具，有如一座小型兵工廠。

警方表示，范嫌在當兵時，就特別喜愛槍枝，甚至懷疑可能擔任軍械士或其他相關職務，退伍仍不忘情，透過網路自學，竟然能將1支鋼管加上其他零件組裝成1把可發射的霰彈槍，連霰彈槍子彈也能自製，他坦承組裝且曾到山區試槍過，但沒有拿來犯案。

至於另外2枝仿造貝瑞塔和克拉克手槍的改造槍，則是向店家購買的觀賞用的模擬槍，但范嫌卻有能力改造成能擊發的仿真槍，不過，他辯稱這2把是朋友借放，不是他的。

警方表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於2020年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法，警方將秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」之原則，打擊槍枝犯罪，有效淨化社會治安。