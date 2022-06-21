萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

▲OPPO A77 5G 深海藍、靜夜黑 。（圖／OPPO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO今宣布一次推出A系列兩款新機OPPO A77 5G及OPPO A57，兩款皆為萬元有找的CP值機種，並且主打輕薄機身、高續航力和平價優勢，搭載5000mAh大電量電池與33W SUPERVOOCTM 超級閃充。A77 5G將於6月24日開賣，而A57則於7月1日正式上市。

OPPO A77 5G配置5000mAh大電量，更將原先18W快速充電升級成33W SUPERVOOCTM 超級閃充，30分鐘內可將手機充至53%，充電速度是上一代兩倍，在夜間搭配夜間保護充電，避免長時間充電電池過熱與壽命損耗之情形。

OPPO A77 5G搭載MediaTek Dimensity 810 5G晶片，提高了日常使用與玩遊戲時的運算能力，且與台灣電信商相符的主流5G通訊頻段亦全數具備，使其能提供更穩定快速、覆蓋範圍更全面的5G網路品質。記憶體組合有4GB RAM+64GB ROM 和6GB RAM+128GB ROM兩種版本並可再外接最高1TB記憶卡，內存擴展分別最高支援3GB 與 5GB RAM，無論是日常使用或是影視娛樂時，都能流暢不卡頓。

▲33W SUPERVOOC超級閃充，30分鐘內可將手機充至53％，充電速度是上一代兩倍 。（圖／OPPO提供）

OPPO不斷提升產品影像功能，此次OPPO A77 5G 配置4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭，景深鏡頭能夠精準辨識人像與背景、虛化景深，並套用內建濾鏡輕鬆一鍵拍出風格人像大作。前鏡頭搭載的「人像美顏」可自動辨識使用者的視覺年齡，提供最佳化的美顏效果。除了人像美顏，OPPO A77 5G的AI場景增強能夠辨別如食物、藍天等22種場景，另外清晰夜景功能採用複合多幀降噪與多幀HDR技術，讓使用者即使在暗光的環境下也能輕鬆拍出清晰動人的照片。

OPPO A77 5G，6GB + 128GB版本，及4GB + 64GB版本，建議售價分別為8,490元與7,490元，將於6月24日率先推出。

此外OPPO 也宣布將在7/1 正式開賣OPPO A57，不僅搭載5000mAh大電量，更支援33W SUPERVOOCTM 超級閃充，可在30分鐘內將手機充至53%，無論是日常使用或手機追劇都可享有高續航體驗。

OPPO A57整體機身重量僅187g，配上7.99mm超薄機身與2D直角中框設計，結合輕盈機身和簡潔設計，大大提升用戶在攜帶上的便利性和使用體驗。另外，A57經過專業團隊跌落、防塵防水、溫度等測試，強化了防刮耐磨的表現，同時支援IP54防塵防水，體現出OPPO的精工品質。

▲OPPO A57 全新配色「閃綠」 。（圖／OPPO提供）

OPPO A57配備6.5吋大螢幕，相比上一代在螢幕邊框縮窄了1.2mm；螢幕解析率為1612 x 720 (HD+)並採用獨特作法，將高畫質螢幕導入96% NTSC高色域，在拍攝方面OPPO A57搭載1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭。主鏡頭最高可支援20張連拍，提供5倍數位變焦。