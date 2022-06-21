　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

▲OPPO A77 5G、A57即將在台開賣。（圖／OPPO提供）

▲OPPO A77 5G 深海藍、靜夜黑 。（圖／OPPO提供）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO今宣布一次推出A系列兩款新機OPPO A77 5G及OPPO A57，兩款皆為萬元有找的CP值機種，並且主打輕薄機身、高續航力和平價優勢，搭載5000mAh大電量電池與33W SUPERVOOCTM 超級閃充。A77 5G將於6月24日開賣，而A57則於7月1日正式上市。

OPPO A77 5G配置5000mAh大電量，更將原先18W快速充電升級成33W SUPERVOOCTM 超級閃充，30分鐘內可將手機充至53%，充電速度是上一代兩倍，在夜間搭配夜間保護充電，避免長時間充電電池過熱與壽命損耗之情形。

OPPO A77 5G搭載MediaTek Dimensity 810 5G晶片，提高了日常使用與玩遊戲時的運算能力，且與台灣電信商相符的主流5G通訊頻段亦全數具備，使其能提供更穩定快速、覆蓋範圍更全面的5G網路品質。記憶體組合有4GB RAM+64GB ROM 和6GB RAM+128GB ROM兩種版本並可再外接最高1TB記憶卡，內存擴展分別最高支援3GB 與 5GB RAM，無論是日常使用或是影視娛樂時，都能流暢不卡頓。

▲OPPO A77 5G、A57即將在台開賣。（圖／OPPO提供）

▲33W SUPERVOOC超級閃充，30分鐘內可將手機充至53％，充電速度是上一代兩倍 。（圖／OPPO提供）

OPPO不斷提升產品影像功能，此次OPPO A77 5G 配置4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭，景深鏡頭能夠精準辨識人像與背景、虛化景深，並套用內建濾鏡輕鬆一鍵拍出風格人像大作。前鏡頭搭載的「人像美顏」可自動辨識使用者的視覺年齡，提供最佳化的美顏效果。除了人像美顏，OPPO A77 5G的AI場景增強能夠辨別如食物、藍天等22種場景，另外清晰夜景功能採用複合多幀降噪與多幀HDR技術，讓使用者即使在暗光的環境下也能輕鬆拍出清晰動人的照片。

OPPO A77 5G，6GB + 128GB版本，及4GB + 64GB版本，建議售價分別為8,490元與7,490元，將於6月24日率先推出。

此外OPPO 也宣布將在7/1 正式開賣OPPO A57，不僅搭載5000mAh大電量，更支援33W SUPERVOOCTM 超級閃充，可在30分鐘內將手機充至53%，無論是日常使用或手機追劇都可享有高續航體驗。

OPPO A57整體機身重量僅187g，配上7.99mm超薄機身與2D直角中框設計，結合輕盈機身和簡潔設計，大大提升用戶在攜帶上的便利性和使用體驗。另外，A57經過專業團隊跌落、防塵防水、溫度等測試，強化了防刮耐磨的表現，同時支援IP54防塵防水，體現出OPPO的精工品質。

▲OPPO A77 5G、A57即將在台開賣。（圖／OPPO提供）

▲OPPO A57 全新配色「閃綠」 。（圖／OPPO提供）

OPPO A57配備6.5吋大螢幕，相比上一代在螢幕邊框縮窄了1.2mm；螢幕解析率為1612 x 720 (HD+)並採用獨特作法，將高畫質螢幕導入96% NTSC高色域，在拍攝方面OPPO A57搭載1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭。主鏡頭最高可支援20張連拍，提供5倍數位變焦。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新竹台68「遊覽車翻覆」！　東向西線封閉中
二次感染定義出爐！　3個月內符合2條件屬「重複感染」
酒駕熱褲妹「外套蓋頭」移送　死者家屬痛哭：還我們公道
陳時中4月稱恩恩案「無延誤送醫」　羅一鈞：是以當時資料評估
人流增加、口罩沒戴好　羅一鈞示警：2週後降到萬例以下「不樂觀
恩恩案81分鐘錄音檔曝光　她喊：聽完就知道為何侯友宜不肯公開
快訊／大雷雨轟9縣市！　大雨狂炸1小時
創紀錄！這間國小今年僅1位畢業生　所有獎項她全包
日本23歲OL裸屍掛樹頭！舌骨斷裂　遭拍上銬囚禁片

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

頭戴式裝置再進一步！Meta「Mirror Lake」原型輕薄猶如滑雪鏡

官網找不到　蘋果「神秘產品」登陸NCC認證　

iOS 16「收回訊息」新功能恐讓施暴者滅證　蘋果推此功能應變

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

頭戴式裝置再進一步！Meta「Mirror Lake」原型輕薄猶如滑雪鏡

官網找不到　蘋果「神秘產品」登陸NCC認證　

iOS 16「收回訊息」新功能恐讓施暴者滅證　蘋果推此功能應變

口腔期嬰幼兒什麼都往嘴塞　花蓮11月大女嬰吞入吸棒險喪命

女友爸媽勸別買房：跟我兒子買車！　他氣到想分「1理由遭轟」

基隆+589！確診數本島最低　林右昌：加速長輩、孩童疫苗接種

陰莖增大術IG爆紅！打1針能變巨雕2年　留言一排女網友狂tag前男友

快訊／恩恩案送醫SOP獨步全台？　新北消防局：事發後中央才修正

嘉義車站預估2030年每日運量翻倍　王美惠力推BRT升級軌道系統

過度依賴「不值得信賴國家」有高風險！法友台小組主席談台灣議題

男子下巴合不攏　原因竟是「肩頸僵硬」

台中阿北奔超商買18000點數　警神提問阻詐：她是不是叫「靜靜」

這碗「神秘綠湯」是啥？他曝台中人夏天必吃　老饕哭：北部沒有

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

3C家電熱門新聞

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

頭戴式裝置再進一步！Meta「Mirror Lake」原型機　輕薄猶如滑雪鏡

三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

延長iPhone電池壽命　四大方法保持電池健康度

摺疊機到底耐不耐用？YouTuber終極實測結果出爐

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

618家電促銷65吋4K電視2萬元有找

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

LINE來電看不清楚　一招設定通話「全螢幕」

升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單

5G訊號一直搜、手機一下就沒電　專家推這招「又順又省電」

更多熱門

相關新聞

Sony發表全新數位單眼「A57」

Sony發表全新數位單眼「A57」

Sony推出α系列半透明反光鏡數位單眼A55的進階機種「A57」，提供增距效果的連拍優先AE模式，在急速動態中也能精確地達到每秒12連拍的全時自動對焦，並新增清晰影像變焦技術，無論使用定焦或變焦鏡頭，都能提供高達兩倍的數位變焦，內建世界首創的自動人像構圖功能，讓影像裁切後仍保持原始拍攝的品質。

關鍵字：

OPPO A77 5GA57

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面