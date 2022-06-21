得獎者讚台哲學家心胸開放「扮演救生圈」　李永得感謝發揚台灣精神

▲文化部長李永得（右1）赴法國主持「台法文化獎」，同時感謝得獎者吳坤墉（中）發揚台灣精神。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得親赴法國，共同主持「台法文化獎」頒獎典禮，兩位獲獎者分別為無境文化出版《人文批判》系列叢書總策劃吳坤墉、斯洛維尼亞盧布爾雅那大學（Univerza v Ljubljani）亞非學系教授羅亞娜（Jana S. ROŠKER）。其中羅亞娜提到，台灣哲學家心胸開放⋯扮演了保護整個華語哲學傳統的救生圈。李永得也感謝兩位得獎者發揚台灣精神。

李永得昨（20）日與法蘭西學院人文政治科學院（Académie des Sciences Morales et Politiques）年度主席布哈格（Rémi Brague）、終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte），共同於法蘭西學院主持第25屆「台法文化獎」頒獎典禮，他表示，就任文化部長後的首次出訪，即安排赴台法文化獎，代表的是對台法文化獎及台法友誼的高度重視。

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▲法蘭西學院人文政治科學院年度主席布哈格（Rémi Brague，中）、終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte，左）、文化部長李永得（右）共同主持台法文化獎。（圖／文化部）

得獎人之一吳坤墉在致詞時表示，2002年學成歸國後，便開始參與及投入台法文化交流工作。他選擇以出版的方式，譯介法國思想與文化中，對於台灣現狀可以啟發批判力量的書籍，也期待藉由譯作，促成台法兩國作者與讀者間最直接的認識與對話。

吳坤墉說，「自己一直任性的將全副精力投注在讓我感動、覺得有必要與大家分享的事情上，台法文化獎正是鼓勵我，繼續在這條道路上，以一樣的勇氣與傻勁向前行。」

另一位得獎者羅亞娜雖因班機臨時取消，無法親自出席授獎，仍透過錄影方式表示「台灣讓我非常難忘」。她提到，台灣哲學家以開放的心胸，滿懷希望、積極承諾、展望未來的能力，扮演了保護整個華語哲學傳統的救生圈，「這是台灣許多偉大思想家教給我的重要一課」。她也感謝台法文化獎凝結出一個團結台灣、法國、歐洲和全世界人民真正友誼的形象。

李永得表示，吳坤墉除了將在法國學習的經驗帶回台灣，更把法國的思潮引入台灣，感謝他「透過出版與翻譯促進社會思辨，並推動社會運動的實踐」。同時也感謝羅亞娜教授，「她讓國際社會看見，具有言論自由、思想自由及多元族群文化的台灣，在華語世界哲學體系中扮演的重要角色」。

▲文化部長李永得赴法國主持「台法文化獎」，同時感謝得獎者發揚台灣精神。（圖／文化部）

李永得指出，每一年的台法文化獎獲得法蘭西學院的重視，成為持續加深台法兩國間情誼的重要媒介。台法文化獎自1996年設立，至今已誕生40多個遍佈世界各地的得獎者，除了讓法國及歐洲對台灣有更多的認識，也促成台法間更深層的文化交流。

此屆「台法文化獎」頒獎典禮循例在法蘭西學院的大院士會議廳舉行，在頒獎典禮前，終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）、院士巴斯蒂布吉燁（Marianne Bastid-Bruguière）特別帶著文化部長李永得、駐法代表吳志中、立法委員邱議瑩參觀法蘭西學院，並展示法蘭西學院圖書館珍藏且鮮少公開的17世紀荷蘭羊皮紙航海地圖（含17世紀的台灣地圖），以及17世紀荷蘭時期台灣原住民和漢人販賣土地契約、18世紀法國人虛構的台灣遊記等。