飆撞高雄慈父神隱！警查出他是「肇逃累犯」　狡猾關機躲追緝

▲璩姓男子的兒子下跪請求緝兇。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市中山路與七賢路口19日發生一起嚴重車禍！其中撞人的轎車駕駛肇事逃逸，而傷重的66歲璩姓騎士被緊急送醫搶救，目前仍在醫院救治當中。璩男兒子事後為了尋找肇事車輛，除了在網路上發文外，甚至在媒體鏡頭前下跪，希望大家能夠幫忙。對此，警方初步調查，肇事車輛為租賃車，而駕駛是肇逃累犯，全案目前警方仍在積極追緝中。

這起事故發生在19日清晨6時許，一輛白色轎車行經事故路口時，高速撞上璩男後逃逸，而璩男兒子為了能夠找到肇事駕駛，於是在網路上發文緝凶，「你今早在高雄中山路和七賢路口沒等到對向紅燈就違規左轉，把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了，而是往另外一個方向肇事逃逸，過程已經全部被另一台車行車記錄器完整拍下並提供給警方，剛跟警方討論過，警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉，也希望有看到這台車輛的人立刻報案，這台車是一台白色車子」。

▲▼高雄市一名60多歲的父親被撞傷，兒子發文要緝兇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

璩男兒子表示，自己是單親家庭，平時2人並未同住，而當天父親是為了要送東西給他才會一早騎車出門，沒想到卻發生車禍，讓他相當自責，「我已經失去母親，不能再失去父親」，甚至還一度在媒體鏡頭前下跪，請求大家能夠協助。

對此，警方初步調查，肇事車輛為租賃車，是駕駛找朋友代租，而警方也已到住家找過人，但家屬卻說已很久沒有見到駕駛，再加上駕駛為肇逃累犯，對於警方追緝流程相當清楚，目前也已將手機關機，企圖讓警方找不到人，不過警方已鎖定特定對象，將持續追緝當中，將儘速帶案偵辦，還家屬公道。