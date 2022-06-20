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新北消防員洩漏橫向錄音帶　侯友宜轟「不可取」騷擾所有防疫工作

▲▼侯友宜視察三重區防疫工作及慰問第一線基層防疫人員。（圖／記者許靖騏攝） 

▲侯友宜日前視察三重區防疫工作及慰問第一線基層防疫人員。（資料照／記者許靖騏攝）

記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，新北消防局20日代發一名消防人員聲明，承認外洩恩恩案電話錄音給高中同學卓冠廷。對此，新北市長侯友宜回應，有人刻意藉由特定的事件，公布醫護同仁的電話分機、騷擾所有工作，這種行為非常不可取。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注，新北市消防局20日說明，有同仁昨天主動向消防局政風室說明外洩恩恩案的電話錄音檔案，昨天晚上已經向新北地檢署自首，這名同仁也請消防局代為發表其親自撰寫的聲明。

侯友宜上午出席2022新北市聯合婚禮活動報名記者會，他在會前受訪時表示，新北市這兩年的疫情都是全國的重中之重，第一線的醫護、警消同仁都非常辛苦，才能讓疫情不斷舒緩，但是目前的疫情仍然在接受挑戰。

侯友宜批評，有人刻意藉由特定的事件，公布醫護同仁的電話分機、騷擾所有的工作，影響即時聯繫救護，甚至公布醫院與消防同仁的橫向錄音檔，造成第一線同仁的困擾跟傷害，這種行為非常不可取。

侯友宜說明，新北市仍然在防疫要接受挑戰的最重要時刻，請大家一定要給第一線最辛苦的醫護、消防、警察以及所有的工作夥伴加油打氣，新北市一定要把疫情守好，這是市府的職責，也希望所有第一線的同仁不要被打倒，大家努力加油、好好做事。

侯友宜也強調，他從以前到現在都說得非常清楚，按照所有的規定，市府會全力提供相關資料給恩恩父親，「我們都把所有的資料，可以提供的都已經全力提供給恩恩爸爸」，也希望大家都能夠體會、感受恩恩父親的苦，只要能夠提供的都會盡力提供。

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